Hemky Madera: el dominicano que inscribe su nombre en Netflix, Disney y HBO

El actor dominicano Hemky Madera sigue dando pasos firmes en la industria internacional y esta vez lo hace dentro del universo de “El Abogado del Lincoln” (“The Lincoln Lawyer”) de Netflix, donde interpreta al agente del FBI Félix Vásquez, un personaje que llega para presionar, incomodar y no soltar el caso hasta el final.

Su entrada a la serie no fue automática. La oportunidad llegó a través de una audición que tuvo que hacer más de una vez.

En la primera llevaba barba y, según cuenta por la vía telefónica a Listín Diario, no lograban visualizarlo como agente federal. Decidió afeitarse, volver a intentarlo y días después recibió la noticia de que el papel era suyo.

“A veces, los pequeños cambios abren grandes puertas”, comenta, al recordar ese momento que terminó marcando un antes y un después en esta etapa de su carrera.

Ya había trabajado con la showrunner Dailyn Rodríguez en “Queen of the South”, lo que también le permitió involucrarse en la construcción estética del personaje y aportar desde su experiencia. Integrarse a una historia basada en “The Law of Innocence” y que ya contaba con un público fiel pudo haber sido un reto mayor, pero Madera destaca que el recibimiento fue cálido desde el primer momento. Esa bienvenida hizo que el proceso fluyera con naturalidad y que, incluso, fuera invitado a regresar en una nueva temporada, algo que asume con profunda gratitud.

PERRO DETRÁS DE SU HUESO

Sobre Félix Vásquez, lo describe entre risas como “un perro detrás de su hueso”, alguien que no suelta el caso. Pero más allá del humor, habla de un hombre recto, con principios claros y un fuerte sentido del deber. “Fue refrescante darle vida a un hombre con un compás moral tan definido”, explica.

Acostumbrado a interpretar personajes más oscuros, mafiosos o moralmente ambiguos, esta vez se encontró explorando el lado opuesto: la disciplina, el honor y la responsabilidad que implica portar un uniforme.

Para construir la tensión con Mickey Haller, apostó por algo que considera esencial en su oficio: “La escena cobra vida en la escucha, en la energía compartida y en la verdad que se construye entre ambos”.

Aunque Vásquez es implacable, Madera buscó su humanidad en los detalles. La humildad, la forma en que se presenta ante los demás, el saco y la corbata como una especie de armadura que le da fuerza para servir y proteger. “Desde ahí encuentra la fuerza para ayudar a quienes no pueden hacerlo por sí mismos”, dice sobre el personaje. Esa construcción le permitió darle profundidad a un agente firme, pero no vacío.

El ritmo intenso de la serie no lo intimidó; al contrario, dice que disfruta cuando el trabajo lo saca de lo cómodo. Para él, es en ese terreno donde todo se vuelve más vivo, más presente y real. Si algo le resultó difícil fue el final del rodaje, porque cuando la experiencia es positiva y el equipo se convierte en familia, despedirse nunca es sencillo.

Video TRAILER. "The Lincoln Lawyer": Season 4 | Official Trailer | Netflix



SU IDENTIDAD DOMINICANA

Con la misma firmeza con la que habla de su trabajo, habla de su identidad. “Soy y siempre seré dominicano”, afirma con orgullo. Representar a la República Dominicana en producciones de esta magnitud es algo que lleva en el corazón. Reconoce que la industria ha avanzado en la manera en que mira al talento latino, pero entiende que aún queda camino por recorrer. “El progreso está pasando… pero el movimiento continúa”, reflexiona, convencido de que la unión y la constancia son clave para seguir abriendo espacios.

Próximos papeles. Lo que viene para él confirma que su momento sigue en ascenso. El 22 de mayo llegará “The Mandalorian & Grogu” (Disney Plus), parte del universo de Star Wars, una experiencia que define como “un sueño hecho realidad”, aunque todavía no puede revelar detalles sobre su personaje.

También será parte de la nueva temporada de “Euphoria” (HBO), ampliando así su presencia en producciones de alto perfil y demostrando su versatilidad como intérprete.

Hemky habla con gratitud, pero también con convicción. Sabe de dónde viene, sabe lo que representa y entiende que cada papel es una oportunidad para abrir camino. “Seguimos creciendo, seguimos contando historias… y esto apenas comienza”, sostiene. Y en sus palabras no solo hay emoción, hay determinación.