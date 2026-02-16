Logan Paul vende tarjeta Pokémon de Pikachu por un precio récord de 16,5 millones de dólares

Logan Paul ha establecido un nuevo récord mundial: el precio de subasta de una tarjeta coleccionable.

La rara tarjeta Pokémon de Pickachu Illustrator, propiedad de la estrella de la lucha libre y las redes sociales, un tesoro para coleccionistas, se vendió el lunes por 16,5 millones de dólares en Goldin Auctions tras 41 días de pujas. Paul la había comprado en 2021 por 5,275 millones de dólares, un récord Guinness para una tarjeta Pokémon en aquel momento. Le añadió un collar de diamantes y una caja personalizada, y la lució en WrestleMania 38 en 2022.

La adjudicadora de Guinness World Records, Sarah Casson, estuvo presente el lunes para el cierre de la subasta, que se transmitió en vivo por YouTube, y confirmó que el precio era un récord no solo para una tarjeta Pokémon, sino para cualquier tarjeta coleccionable vendida en una subasta.

"Dios mío, esto es una locura", dijo Paul, quien colocó la tarjeta alrededor del cuello del postor ganador AJ Scaramucci, un capitalista de riesgo e hijo del ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci.

La tarjeta fue diseñada por Atsuko Nishida para un concurso de 1998. Se cree que solo existen unas pocas docenas, y se cree que la tarjeta de Paul es la única con una calificación de calidad de 10.