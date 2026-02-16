Dana Eden, productora de la serie de televisión israelí “Teherán”, muere repentinamente en Grecia

La productora israelí Dana Eden, mejor conocida por cocrear el thriller de espionaje ganador del Emmy “Teherán”, murió repentinamente en Grecia, informó el lunes la emisora pública israelí KAN.

Eden, de 52 años, fue encontrada muerta en un hotel de Atenas, la capital griega, según informó un agente de la policía griega, quien añadió que los primeros indicios apuntaban a que se había quitado la vida y que no existían sospechas de un delito. El agente habló bajo condición de anonimato, ya que la policía griega no hace declaraciones públicas en estos casos.

KAN dijo que Eden estaba en Grecia para el rodaje de la cuarta temporada de la exitosa serie.

“Dana fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel fundamental en la creación y el liderazgo de algunas de las producciones más destacadas e influyentes de la corporación”, declaró KAN en un comunicado. No se especificó la causa de la muerte.

Su labor profesional, su dedicación inquebrantable y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel. KAN comparte el profundo pesar de su familia, amigos y colegas, declaró la locutora.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, la compañía productora de Eden, Donna and Shula Productions, buscó disipar los rumores de que el productor había sido asesinado.

“La productora desea aclarar que los rumores de una muerte por motivos criminales o a nivel nacional son falsos e infundados”, dijo

“Este es un momento de gran dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”, declaró la productora.

El ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, en una publicación en las redes sociales X, dijo que había recibido "con gran tristeza" la noticia de la muerte de Eden, describiéndola como "una de las productoras más destacadas e influyentes de la industria de la televisión israelí".

“Dana dejó una profunda huella en la creación israelí y llevó nuestra historia a escenarios internacionales con orgullo, talento y coraje”, dijo Zohar.

“Teherán”, estrenada en Israel y en Apple TV en 2020, cuenta la historia de Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad encargada de hackear y desactivar el reactor nuclear iraní para que el ejército israelí pueda llevar a cabo un ataque aéreo. La serie fue nombrada mejor serie dramática en la 49.ª edición de los Premios Emmy Internacionales en noviembre de 2021.

Eden comenzó a trabajar en la producción de televisión en Israel en la década de 1990, trabajando en programas que incluían la comedia “Yom Haem” y el drama criminal “Magpie”, antes de encontrar el éxito internacional con “Teherán”.

En 2018, su programa “Salvando la vida silvestre” ganó el premio a la Mejor Revista de Televisión para Niños y Jóvenes en los Premios de la Academia de Televisión de Israel.