800 episodios, 37 temporadas y contando: el secreto detrás de la eterna juventud de Los Simpson

Ochocientos episodios, 37 temporadas y una familia de cuatro dedos que se niega a envejecer.

Mientras “Los Simpson” alcanza un hito que pocas series han vislumbrado este fin de semana, los arquitectos detrás de Springfield están reflexionando sobre las decisiones que convirtieron los crudos cortos de 1987 de “The Tracey Ullman Show” en un gigante cultural.

“Hemos hecho 800 episodios y me alegra mucho que no hiciéramos una historia demasiado extensa”, dijo Al Jean, productor ejecutivo y ex showrunner. “Siempre se vuelve al punto de partida al final de la serie. Y sin duda eso influyó mucho en su longevidad”.

Para Matt Selman, el actual showrunner, la negativa de Los Simpson a envejecer es una liberación que, a la vez, plantea preguntas sobre el peso de su larga historia: "¿Tienen estos personajes la memoria emocional de las 800 cosas que les han sucedido? ... Realmente no sé la respuesta a esa pregunta".

Mientras tanto, el creador del programa, Matt Groening, considera que alcanzar casi cuatro décadas de producción es un triunfo teñido de perfeccionismo.

“Llevo 38 años intentando que dibujen los personajes correctamente”, dijo Groening. “Tenemos que descubrir cómo cambiar la perspectiva y hacerlo más cinematográfico, y siempre estamos intentando mejorar”.

El episodio 800, “Tesoro irracional”, se transmite el domingo por Fox.

Las voces detrás de Springfield

Nancy Cartwright llegó a su audición de 1987 esperando leer para Lisa Simpson. Tenía otras ideas.

Hola Matt. Mucho gusto. Estuve por ahí y vi que está Lisa, está bien, la hija mediana de 8 años, pero también está Bart —recordó Cartwright haber dicho—. Me gustaría interpretarlo.

Groening aceptó el cambio de personaje de inmediato. «Ella lo encarnó por completo», dijo.

Casi cuatro décadas después, Cartwright señala que “todavía hay gente que no sabe que es una mujer la que pone la voz”.

El papel se ha vuelto inseparable de su identidad. "Se ha convertido en una parte integral de mi estilo de vida. Estoy acostumbrada a hacerlo todo el tiempo y no tengo ganas de que llegue el día en que terminemos", dijo.

La característica distintiva de Lisa Simpson surgió con la misma espontaneidad. El animador David Silverman, quien dibujó el boceto original de la icónica secuencia inicial de la serie, recordó una reunión de producción en la que la hija mediana de los Simpson carecía de un momento distintivo.

“No tenemos un chiste para Lisa, tenemos un chiste para todos los demás. ¿Qué deberíamos hacer por Lisa?”, reflexiona Silverman. “Y sugerí: 'Bueno, quizá esté en la banda y quizá toque la tuba'. Y Jim (James L. Brooks) dijo: 'Bueno, no sé si toca la tuba, pero ¿y si toca el saxofón barítono? De hecho, ¿y si lo toca muy bien? Ese podría ser su personaje, podría ser la niña genio de la familia a la que nadie aprecia'”.

De la polémica a la institución

El camino del programa para convertirse en una institución global estuvo marcado por la indignación inicial. Groening recuerda cuando Bart Simpson fue considerado una amenaza para las aulas estadounidenses; disfrutó cada momento.

“Esa fue la mejor decisión cuando la cultura decidió que 'Los Simpson' era demasiado escandaloso”, dijo Groening. “Y si usabas una camiseta de Bart Simpson 'El Incumplidor' en la escuela, te expulsaban. Eso fue lo mejor para nosotros”.

Cuando los ejecutivos de Fox preguntaron si el programa estaba dirigido a niños o adultos, Groening dijo que el equipo creativo tomó una decisión inmediata que definió todo lo que vino después. "Dijimos que era para adultos", recordó. "Y esa fue la mejor decisión instantánea que tomamos porque significó que podíamos incluir una amplia gama de chistes".

Con la llegada de internet, llegó una nueva generación de críticos. Groening admite que el personaje del "Hombre de los Cómics" —el nerd eternamente insatisfecho de Springfield— se creó como respuesta directa a los primeros fans en línea que declaraban cada nuevo episodio como "el peor episodio de la historia".

“Me gusta el análisis y la crítica”, dijo Groening. “Pero decir 'Eso no tiene gracia' y 'Eso es aburrido' me molesta. Para mí, esas son las reacciones más perezosas que se pueden obtener”.

Su predicción sobre el futuro de la serie lleva consigo un sarcasmo característico. "Bueno, te lo puedo decir porque somos viajeros en el tiempo", bromeó Groening. "Los Simpson seguirán en cartelera dentro de mil años. Siguen en cartelera. Por desgracia, los fans dirán que la serie ha ido cuesta abajo durante los últimos 500 años".

Predicciones, presidentes y estrellas del pop

La supuesta capacidad del programa para predecir el futuro (incluido un episodio del año 2000 en el que Lisa hereda la presidencia del “presidente Trump”) se ha convertido en una leyenda de Internet.

Jean ofreció una explicación sencilla: «Bueno, las predicciones son accidentales. No somos del futuro».

Pero la tecnología moderna ha convertido la profecía en un fraude, según Selman.

“Las predicciones ahora son todas falsas”, dijo Selman. “Simplemente las hace la IA. Y la gente dice: '¡Dios mío! ¿Cómo lo hacen?'. Me desespero por la ingenuidad de la humanidad”.

Las estrellas invitadas se han convertido en un sello distintivo de la serie, desde Michael Jackson hasta Lady Gaga y los Rolling Stones. La aparición de Jackson en "Stark Raving Dad" en 1991 se produjo después de que llamara sin previo aviso a Groening.

“Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina, a las 10 de la noche. Sonó el teléfono: 'Hola, soy Michael Jackson'. Colgué porque, claro, era una broma. Y me devolvió la llamada: 'No, en serio, no cuelgues'”, recordó Groening.

Si bien el programa consiguió al Rey del Pop en la tercera temporada, un prestigioso grupo ha rechazado constantemente invitaciones a Springfield. "Quienes nunca dijeron que sí fueron presidentes de Estados Unidos, y no creo que vayamos a hacer eso nunca", dijo Jean.

'Los Simpson' en la era del streaming

La adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019 llevó “Los Simpson” a Disney+, presentando el programa a las nuevas generaciones y generando algunas exclusivas que no se tuvieron en cuenta en el recuento de 800 episodios.

“Que 'Los Simpson' esté en Disney+ nos ha abierto las puertas a una nueva generación”, dijo Selman. “Si es el programa favorito de un niño de 8 a 12 años durante dos o tres años de su vida antes de que se pase a otra cosa, es un gran triunfo para nosotros”.

El streaming también ha liberado al programa de las restricciones comerciales. "Lo que nos ha dado más libertad es el tiempo, porque todo está ligado a las pausas publicitarias", dijo Groening. "Seguimos haciendo tres actos, o a veces cuatro, porque estamos en la cadena Fox. Pero para el material de Disney, nos damos un capricho. Y podemos extendernos un poco".

No se vislumbra un final para 'Los Simpson'

Para Jean, el mayor logro del programa reside en las conexiones personales forjadas durante décadas. "Hay gente que se me acerca y me dice: 'Mis padres se estaban separando. Yo estaba pasando por un mal momento de niña y tu programa me ayudó a superarlo'. Y yo simplemente respondía: 'Esto no podría significar más'".

Silverman ve ese mismo impacto como el cumplimiento de una ambición de toda la vida. "A menudo me preguntaban cuándo quería ser dibujante y animador y me preguntaban: '¿Qué metas tienes?'. Y yo respondía: 'No sé. La única meta que me encantaría ver realizada es participar en algún proyecto de animación que marque la diferencia en la gente'. Así que supongo que puedo marcar esa como tal".

"No se ve el final", dijo Jean. "Llegaremos a la temporada 40, al menos. A toda máquina".

Para Groening, el futuro sigue siendo tan abierto como la serie misma: "Lo creas o no, todavía hay historias que no hemos podido desarrollar, que solo están en mi cabeza y quiero que hagamos".