El universo "Stranger Things" no se detiene: Netflix confirma su regreso tras el polémico final

El regreso a Netflix en imagen real de Stranger Things ya es oficial. Tras el controvertido final de la quinta y última temporada de la serie, y a la espera de que el 23 de abril llegue el spin-off de animación Relatos del 85, la plataforma ha anunciado que estrenará una versión filmada de la obra teatral The First Shadow, la precuela que profundiza en la historia de origen de Henry Creel/Vecna.

Así, según informan diversos medios estadounidenses, las funciones de Stranger Things: The First Shadow programadas del 10 al 14 de febrero se han cancelado para que Netflix pueda filmar la obra, escrita por la guionista y productora Kate Trefry, quien también participó en los guiones de varios episodios de la serie creada por los Duffer.

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de estreno en el servicio de streaming del montaje protagonizado por Louis McCartney (Grito silencioso) en el papel de un joven Henry Creel. Completan el reparto de Stranger Things: The First Shadow T.R. Knight (Anatomía de Grey) como su padre, Víctor Creel; Gabrielle Nevaeh (That Girl Lay Lay) como Patty Newby; y Alex Breaux, quien en la temporada final de Stranger Things dio vida al teniente Ackers, aquí encarna a una versión más joven del doctor Martin Brenner, al que interpretó Matthew Modine.

Stranger Things: The First Shadow se estrenó en el West End de Londres el 14 de diciembre de 2023 y ha ganado varios premios Tony. La trama de esta obra de teatro se ambienta en la década de los 50 y se centra en la juventud de Henry Creel junto a un nuevo personaje, Patty Newby.

Ambos comienzan una relación romántica gracias a su afición por los cómics y porque se sienten como los bichos raros de Hawkins. Henry acaba de llegar a la ciudad y cuenta con un terrible y oscuro pasado. Patty tiene el trauma de no saber quién es su madre.

A medida que la historia avanza, se descubre que Henry tiene poderes psicoquinéticos después de que un día desapareciera durante 12 horas en el desierto de Nevada cuando era niño. El joven empieza a sentirse cada vez más influenciado por una entidad sombría de otra dimensión. Mientras tanto, un adolescente Jim Hopper y Joyce Byers investigan los extraños sucesos en Hawkins, y el Dr. Martin Brenner, del Laboratorio Nacional de Hawkins, muestra un creciente interés por las habilidades de Henry.