"Stranger Things: Relatos del 85" ya tiene fecha de estreno

El vacío que dejó el final de Stranger Things entre los fans está a punto de desaparecer. Netflix ha lanzado el primer y emocionante tráiler de Relatos del 85, un spin-off de animación ambientado entre la segunda y la tercera temporada de la serie creada por los Duffer, que llegará a la plataforma el próximo 23 de abril.

Las imágenes arrancan mostrando el Arcade Palace de Hawkins y, después, la casa de Jim Hopper. Acto seguido, una escena muestra una foto de Once con Mike Wheeler, acompañado por Will, Lucas y Max.

"Hola", le suelta Mike a Once tras llamar a la puerta y esperando a que la joven los acompañe. "Que no le pase nada. Estos bosques esconden muchas trampas", le advierte seriamente Hopper a Wheeler y los demás, mientras Once va corriendo a por su abrigo.

Es entonces cuando una secuencia muestra una gran nevada cayendo sobre Hawkins, mientras Max y Lucas pasan algo de tiempo a solas. Poco después, empiezan a disfrutar con Dustin y los demás jugando a tirarse enormes bolas de nieve. Sin embargo, no tardarán en descubrir que algo los acecha.

En ese instante, un grupo de científicos sale por la noche en busca de un Dart, es decir, una cría de Demogorgon a la que intentan eliminar. "Algo del mundo del revés debió sobrevivir el año pasado", dice Dustin mientras investiga con el resto del grupo.

Acto seguido, Lucas y Max se topan con una criatura de lo más aterradora: una planta con forma de calabaza con dientes y colmillos. Y no son los únicos. Este espeluznante ser también persigue a Steve, Dustin y los demás, ganando fuerza y tamaño.

"Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad en Stranger Things: Relatos del 85, una nueva serie animada épica", reza la sinopsis lanzada por Netflix.

El elenco de voces originales no cuenta con los protagonistas de la serie en imagen real e incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike Wheeler, Benjamin Plessala como Will Byers, Braxton Quinney como Dustin Henderson, Elisha Williams como Lucas Sinclair y Brett Gipson como Jim Hopper.