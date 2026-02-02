Muere Gerardo Taracena, actor de "Narcos: México"

Gerardo Taracena, actor conocido por su papel en “Narcos: México” y “Apocalypto”, murió a los 55 años.

La muerte de Taracena fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de una publicación en redes sociales.

Aunque la familia del actor no ha revelado las razones del fallecimiento, Enrique Cueva, actor y amigo cercano, indicó en una entrevista con el canal de YouTube DelarosaTV que Taracena perdió la vida por un infarto. Cuevas explicó que padecía hipertensión, aunque seguía un tratamiento médico, publicó Infobae.

El intérprete mexicano estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y durante la década de los noventa participó en diversos festivales de teatro y danza, según El Universal.

Sus pininios en el cine fueron con “La hija del puma” y “De ida y vuelta”, pero el proyecto que marcó sus primeros pasos fue “El violín”, cinta con la que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina en 2007. Más adelante fue nominado por “Potosí” en 2014 y por “La carga” en 2017.

Participò en más de 50 películas y alcanzó fama internacional por su participación en “Middle Eye” en “Apocalypto” (2006), dirigida por Mel Gibson. También con sus trabajos en series como “Narcos: México” y “La Reina del Sur”.