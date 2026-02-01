Series y películas de Netflix que no te puedes perder este domingo

Para quienes prefieren la comodidad del hogar o pasar un buen rato pegados al televisor y disfrutar de las mejores series y películas, Netflix tiene una cartelera para deleitarse con producciones destacadas que se encuentran en su top 10.

A continuación, los títulos que deben estar en tu listado para maratonear este domingo y disfrutar del mejor contenido sin salir de casa.

En la lista de series, "Él y Ella" encabeza el primer lugar. Una miniserie de 6 capítulos que trata de un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, y compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

Él y Ella.Fuente Externa

La tercera temporada de "La Reina del Flow" ha vuelto a ser tendencia; actualmente, la serie colombiana se encuentra en el top 10 de Netflix.Gira en torno a la desaparición de Yeimy Montoya, lo que pone a Charly Flow en una desesperada búsqueda.

La reina del flow, serie.Fuente Externa

"María La Caprichosa", una serie colombiana que se ha convertido en tendencia por su trama. María, una chica con grandes sueños por cumplir, su meta es ser maestra, pero la pobreza de su familia, sus condiciones laborales y la violencia de la región sumen su vida en un caos. La joven María sale embarazada a muy temprana edad y esto interrumpe su sueño de convertirse en maestra.

María la caprichosa.Fuente Externa

Esta serie narra la historia de María Roa Borja, una empleada doméstica afrocolombiana que transformó las dificultades laborales en una organización para enfrentar el sistema por el racismo, explotación laboral y desigualdad de género.

Y para hablar de miedo, "Rascacielos En Vivo". Sin cuerdas y sin miedo. El legendario escalador en solitario Alex Honnold lo arriesga todo en un ascenso en vivo por uno de los rascacielos más altos del mundo en Taipéi, Taiwán.

Rascacielos En VivoFuente Externa

¡Querido lector! La cuarta temporada de Bridgerton llegó con una nueva historia que sacude a la alta sociedad. El eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.

BridgertonFuente Externa

Para los amantes de las películas está "Max", un perro de combate con estrés postraumático que es adoptado por la familia de su difunto entrenador y ayuda a su hermano menor a superar el dolor.

Max.Fuente Externa

Para los que aman el drama, se encuentra "El Botín", una película de drama y suspenso donde un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada.

El BotínFuente Externa

Con intriga está "La Trampa", una película que trata de un padre que lleva a su hija al concierto de su estrella pop favorita, pero pronto descubre que están atrapados en una operación encubierta del FBI para capturar a un asesino serial.

La TrampaFuente Externa

Para los amantes de la acción se encuentra "Sin Tiempo Para Morir 007". Tras su retiro del MI6, James Bond regresa a la acción cuando un antiguo aliado en la CIA lo recluta para rescatar a un científico secuestrado y detener una nueva arma mortal.