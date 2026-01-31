Luke Thompson, el "Bridgerton" bohemio que conquista la cuarta temporada

Los romances, las intrigas y los secretos de esta saga de éxito rotundo siguen alimentando las expectativas de los fieles espectadores que, a finales del mes de enero, podrán disfrutar de la cuarta temporada de "Los Bridgerton" en Netflix.

Esta familia de la alta sociedad británica quiere casar a su segundo hijo varón, Benedict. Completamente diferente del primogénito Anthony, que es tradicional y protector, Benedict expresa un carácter rebelde, libre y atrevido. Un perfil ideal para una serie que, lejos de pretender ser histórica —aunque sí es fiel a la época—, se permite unas interesantes licencias nacidas del dúo creativo Shonda Rhimes y Chris Van Dusen, de la productora Shondaland, que hacen las delicias de los fans.

"Los Bridgerton" es una creación literaria de la autora Julia Quinn, que recrea en ocho libros la vida disipada de la alta sociedad inglesa de principios del siglo XIX. La serie, basada en este “bestseller” literario que ha sido traducido a 25 idiomas, incluye tramas propias y licencias como incluir personajes de diversas razas o comportamientos que conectan con los jóvenes del siglo XXI, iniciativas que Julia Quinn ha aplaudido al ampliar el radio hacia un público diverso que, convencido, ha alzado a la historia al podio de lo más visto en Netflix.

El protagonista de esta cuarta temporada que llega, Benedict, será seducido en uno de los múltiples bailes organizados por la familia por una desconocida enmascarada, protagonizada por la actriz Yerin Ha (‘Sissy’, Hannah Barlow, Kane Senes, 2022). En pleno baile de máscaras, la dama desaparecerá a las campanadas de medianoche, dejando un guante por el camino. Un cuento de hadas que recuerda al clásico cuento de Cenicienta, pero que en "Los Bridgerton" llega aderezado con más enredo y agudeza de lo acostumbrado.

Un actor de escuela británica y criado en Francia.

El actor británico que interpreta a Benedict, Luke Thompson, vivió desde los dos años con su familia en Francia, volviendo a Londres cuando cumplió su mayoría de edad. Esta circunstancia hizo que el intérprete se sintiera durante mucho tiempo como un extranjero. En declaraciones públicas ha manifestado que esa experiencia vital —vivir en un país extranjero o sentirlo como tal— la sintió como la interpretación de un personaje, naciendo en él esta pasión por la actuación.

En su vuelta a Londres, Luke se formó en la Real Escuela de Arte Dramático de Londres, convirtiéndose en una figura muy destacada en las tablas londinenses. En 2024 fue nominado para el prestigioso Premio Laurence Olivier por su actuación en la obra “A Little Life”, dirigida por Ivo Van Hove; por este mismo papel obtuvo el Premio WhatsOnStage en el mismo año.

Y aunque su carrera actoral ha recorrido series de televisión y papeles de reparto en cine, el teatro es su territorio y sigue alternándolo en su agenda con el resto de propuestas que recibe. En su haber constan papeles fundamentales en clásicos de Shakespeare.

Una serie de superéxito para un actor reservado

La vida privada de Luke Thompson no suele trascender al público, y ha sido en gran parte porque este actor no tiene redes sociales. De hecho, la noticia del fenómeno mundial de `Los Bridgerton´ no le llegó por esa vía: se lo contaron durante el confinamiento por la covid-19. Una forma de vivir el éxito de otra manera.

Para el papel de Benedict se preparó a conciencia. Al ser un personaje amante de la creación artística, tomó clases de pintura. También recibió clases de equitación y de conducción de un carruaje tirado por caballos, como parte de la vida cotidiana de un personaje de época de la aristocracia británica. Pero además entró en la piel de un personaje que ha podido entender mejor por su propia experiencia vital. Benedict es el miembro de la familia bohemio, libre en cuanto a convenciones sociales, artista e introspectivo. Aspectos que conectan con el talante de un profesional que ha optado por hacerse ver en público solo lo imprescindible.

Los avances de esta cuarta temporada de `Los Bridgerton´ no han hecho más que enardecer a los millones de fans que esperan su estreno en Netflix el próximo 29 de enero. Constará de dos partes: la primera, compuesta por los cuatro primeros episodios, y la segunda, que se estrenará el 26 de febrero y completará la entrega con otros cuatro capítulos.

El personaje de Benedict brillará ante la luz de la dama plateada. Esa mujer que en un baile de máscaras lo seducirá, desapareciendo puntualmente a la medianoche y a la que él buscará sin freno.

Un divertimento, el de `Los Bridgerton´, que ha roto todos los récords de visualizaciones en Netflix, ha multiplicado las ventas de las novelas románticas de Julia Quinn y ha alzado a la fama mundial a cada uno de los actores que han entrado a formar parte de esta selecta familia. Aún quedan cuatro historias para llevar a la pantalla, si se completan las versiones de los ocho libros de Julia Quinn. Todo indica que esto sucederá, porque `Los Bridgerton´ se han convertido en un fenómeno de masas que sigue un recorrido imparable.