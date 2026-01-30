Ocho cosas que debes recordar antes de ver la cuarta temporada de "Bridgerton"

La cuarta temporada de Bridgerton ya ha aterrizado en Netflix, con el estreno de sus cuatro primeros capítulos, mientras que la segunda tanda de episodios está prevista para el 26 de febrero. La nueva entrega adapta Te doy mi corazón, la tercera novela de la saga escrita por Julia Quinn, que pone el foco en Benedict, el libertino segundo hijo de la familia titular.

La serie sigue la misma lógica que los libros, con cada temporada centrada en los amoríos de uno de los ocho hermanos Bridgerton y, aunque en cierto modo se pueden ver como historias independientes, conviene tener en mente todo el contexto más allá del romance de turno y recordar lo sucedido anteriormente.

EL MIEDO AL COMPROMISO DE BENEDICT

Aunque no será hasta esta cuarta entrega que Benedict Bridgerton viva su gran trama romántica, cabe decir que el personaje encarnado por Luke Thompson ya ha tenido numerosas relaciones, explorando ampliamente su sexualidad en encuentros con hombres y mujeres.

En la temporada 3, Benedict estuvo simultáneamente con Lady Tilley Arnold y Paul Suárez y, cuando la primera decidió que no estaba dispuesta a compartirle con nadie, pidiéndole que se comprometiera con ella de alguna forma, el joven la rechazó, no queriendo renunciar a su libertad.

LA IDENTIDAD DE LADY WHISTLEDOWN

La identidad de Lady Whistledown y los esfuerzos de Penelope para que no se descubriera fueron elementos importantes de la anterior entrega pero esta terminó al fin con el secreto.

Penelope se reveló como la misteriosa escritora incluso ante la reina Charlotte y Cressida Cowper, que había fingido serlo, se marchó de la ciudad con su tía y la propuesta matrimonial que había recibido quedó rescindida.

EL NUEVO LORD FEATHERINGTON

Tras la muerte de Lord Featherington, el padre de Penelope, la estabilidad financiera y social de las mujeres de la familia estaba en peligro, por lo que Portia presionaba a sus hijas para tener un heredero. Al final de la temporada 3, las tres hermanas Featherington se convertían en madres, con el hijo de Penelope y Colin siendo el único varón y, por tanto, el nuevo Lord Featherington.

EL MATRIMONIO DE FRANCESCA

En la última tanda de episodios, Colin no era el único Bridgerton en contraer matrimonio, pues también Francesca se enamoraba y casaba con John Stirling. No obstante, los fans del libro saben lo que le espera a esa relación, así como la importancia de un personaje que, mientras que en el libro era un hombre, en la serie es una mujer.

Tanto Francesca como su marido y Eloise, quien se fue con la pareja a Escocia, regresan en la temporada 4, por lo que es de prever que, a pesar de no estar en el centro de la trama, sus historias se sigan desarrollando.

ANTHONY Y KATE ESPERAN UN BEBÉ

Aunque Anthony y Kate estuvieron mayormente ausentes de la temporada 3, una de sus apariciones reveló que ambos esperaban un hijo y Anthony decidió que quería ver el pueblo de su mujer en la India antes del nacimiento, por lo que partieron hacia allí. En todo caso, también regresarán para la cuarta temporada.

MARINA THOMPSON Y PHILIP CRANE

Marina Thompson, prima de los Featherington, apareció sobre todo en la primera temporada, causando un gran revuelo en la alta sociedad cuando se descubrió que estaba embarazada sin estar casada. Más tarde se daba a conocer la muerte del padre, George Crane, cuyo hermano Philip le pedía matrimonio a Marina por un sentido del honor y la responsabilidad. Aunque la pareja no ha tenido gran relevancia en las últimas temporadas, es de esperar que lo hagan en las siguientes.

LA RELACIÓN DE LADY VIOLET Y MARCUS

Entre los romances secundarios que presentó la temporada 3 se puede destacar también el de Violet Bridgerton y Marcus Anderson, una atracción de la que no solo se percató la hermana de Marcus, Lady Danbury (que pese a una reticencia inicial aparentemente acababa aceptándolo) sino también algunos de los hermanos Bridgerton.

LA FORTUNA DE WILL Y ALICE MONDRICH

Will y Alice Mondrich, que al inicio de la ficción eran una pareja humilde, subieron poco a poco en la escala social, teniendo que adaptarse a la vida de unos nobles cuando la muerte de un pariente lejano transfirió un título y una propiedad a su hijo mayor. Cabe decir que estos personajes son originales de la serie de Netflix, por lo que ni siquiera los acérrimos fans de la obra de Quinn saben qué papel tendrán en futuras temporadas.