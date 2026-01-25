¡Dragon Ball regresa a lo grande! Anuncian dos nuevos proyectos de animación

Dragon Ball, la serie animada japonesa que marcó la infancia de millones de personas alrededor del mundo, regresará a la pantalla chica con dos nuevos proyectos.

Durante "Genkidamatsuri", el evento celebrado en Japón en conmemoración del 40 aniversario de Dragon Ball fue anunciada la siguiente saga de la franquicia, "Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica".

Este nuevo anime servirá de continuación de "Dragon Ball Super", emitido entre 2015 y 2018, y que concluyó con el "Arco de la Supervivencia del Universo".

Esta nueva serie, en cambio, seguirá "Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica", que forma parte integral de la versión del manga (historietas japonesas) de Dragon Ball Super.

En esa historia, el entrañable protagonista de la franquicia, Son Gokú, y otro de sus populares personajes, Vegeta, colaboran con miembros de la Patrulla Galáctica, los guardianes de la paz de la galaxia, para batallar contra un nuevo enemigo, Moro, el "Devorador de Planetas",

De Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica solo fue mostrado el logotipo de la serie, así como imágenes promocionales de Gokú y Vegeta vistiendo un uniforme y una armadura de combate con el símbolo de la patrulla en el pecho.

VERSIÓN "MEJORADA" DE DRAGON BALL SUPER

Posteriormente también fue anunciado una "versión mejorada" de Dragon Ball Super, llamada "Dragon Ball Super: Beerus", pautada a estrenarse durante el otoño de 2026.

De acuerdo a un comunicado oficial, este proyecto fue iniciado hace unos años y contará con los "mejores efectos visuales", especialmente durante las escenas de batalla, para proporcionar una experiencia "más fiel y detallada" de la obra original de Akira Toriyama.

"El proyecto incluye numerosos cortes nuevos, revisiones de escenas existentes, un renderizado completo de todo el metraje, doblaje recién grabado con música y efectos de sonido añadidos, y una reconstrucción completa de la historia", leía parte del referido documento.

Sin embargo, de Dragon Ball Super: Beerus revelaron más datos. Además de imágenes de varios episodios, también se presentó un tráiler de la serie animada.