¿Escribió ChatGPT el final de Stranger Things?

Algunos seguidores de Stranger Things están acusando a los hermanos Duffer de usar Chat GPT para escribir el final de la serie, cuyo estreno dejó reacciones dispares y no pocas protestas. Ante la indignación de los fans, una integrante del equipo de la ficción ha defendido a los creadores, argumentado que "todo el mundo tiene abierto" el programa "para hacer búsquedas rápidas".

Una última aventura, el documental sobre cómo se hizo la quinta y última temporada, muestra a los Duffer trabajando en los guiones usando el programa de Documentos de Google, que puede verse abierto en el navegador web junto a muchas otras pestañas. Aunque estas aparecen desenfocadas, algunos fans aventuran que en varias de ellas puede vislumbrarse el icono del programa de inteligencia artificial Chat GPT.

"Los geniales hermanos Duffer usaron ChatGPT para escribir la temporada 5 de Stranger Things", escribe, indignado, un usuario de X en un post que acompaña con una captura de pantalla de la escena en cuestión. "Ahora sabemos por qué la temporada 5 fue tan mala", sentencia.

Otro internauta bromea escribiendo una directriz o 'prompt' que los Duffer podrían haber proporcionado a la inteligencia artificial: "'Oye ChatGPT, ¿te suenan Mike y Will de Stranger Things, verdad? Digamos que Will sale del armario y ahora está hablando con Mike, ¿cómo se desarrollaría esa conversación? Por favor, escribe un guion'".

"Cómo puede ser que me haya despertado y esté viendo que la temporada 5 de Stranger Things fue escrita por Chat GPT como si fuera la cosa más inesperada", escribe en X otro usuario.

El documental también ha desatado las críticas por mostrar cómo el rodaje del último episodio arrancó sin que el guion estuviera terminado. "Estamos filmando el episodio 8, que aún no está totalmente terminado -¡alerta de spoiler!- así que ni siquiera sabemos qué está pasando", comenta en un momento dado Montana Maniscalco, la asistente de producción.

En respuesta a las acusaciones de usar inteligencia artificial, Martina Radwan, directora del documental, argumentó que "todo el mundo tiene abierto" el programa constantemente "para hacer búsquedas rápidas", aunque aseguró que no fue testigo de un uso "poco ético de la IA generativa".

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Radwan explica que está habiendo mucha conversación en redes sociales apoyada en meras suposiciones. "Pero, a mi modo de ver, ¿no lo tiene todo el mundo abierto, para hacer búsquedas rápidas?", argumenta refiriéndose a Chat GPT. "Nadie ha demostrado realmente que estuviera abierto. Es como tener tu iPhone al lado del ordenador mientras escribes una historia. Simplemente utilizamos estas herramientas mientras realizamos varias tareas a la vez", incide.

Al ser preguntada directamente si fue testigo de "un uso poco ético de la IA generativa", su respuesta fue un rotundo "no". Sin embargo, matizó que "la gente piensa que 'sala de guionistas' implica que la gente está sentada escribiendo", cuando la realidad es que se trata de "un intercambio creativo" en el que "vas a distintos lugares en tu mente creativa y luego vuelves [al guion]".