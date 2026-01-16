Bridgerton: ¿Cuáles son los romances de la quinta y sexta temporada?

El 29 de enero llegará a Netflix la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton, cuya segunda tanda de episodios está prevista para el 26 de febrero. A la espera de que Benedict y Sophie acaparen el foco del relato, la plataforma de streaming renovó su fenómeno romántico para una quinta y sexta entrega, y su showrunner, Jess Brownell, ha sugerido quiénes serán las parejas protagonistas.

En la alfombra roja de la cuarta temporada, Brownell lució un conjunto con dos pañuelos de bolsillo bordados con las iniciales E y F, detalles que ha confirmado a Deadline que se tratan de una pista deliberada sobre los futuros romances. "Los personajes cuyas iniciales están en mis pañuelos protagonizarán la quinta y sexta temporada. ¿En qué orden? No puedo decirlo", ha expresado la guionista.

Las palabras de Brownell apuntan a que los dos próximos volúmenes de Bridgerton girarán en torno a las historias sentimentales de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) y Francesca (Hannah Dodd). "Ojalá pudiera decir que he empezado a trabajar en [la historia de Eloise]. Si estuviera empezando a trabajar en ello me haría parecer tan profesional", añadió la realizadora.

Si la adaptación televisiva siguiera el orden cronológico de las novelas de Julia Quinn, tras la cuarta temporada el turno correspondería a A Sir Phillip, con amor, y después a El corazón de una Bridgerton. Sin embargo, ese itinerario podría variar, pues la tercera temporada adapta la cuarta novela, Te doy mi corazón, y la tercera parte tomó como base el cuarto libro, Seduciendo a Mr. Bridgerton.

En las novelas, el quinto libro sitúa a Eloise en un romance vertiginoso con el viudo Sir Phillip. Al principio parece una unión poco prometedora, pero el vínculo termina abriéndose paso. El sexto aborda el duelo y la posibilidad de una segunda oportunidad para Francesca, que tras la muerte de su primer marido, John Stirling, conecta inesperadamente con el primo de John, Michael. La serie, no obstante, presentó al personaje ya en la tercera temporada en una versión femenina, Michaela, interpretada por Masali Baduza.

Por su parte, la cuarta temporada colocará en el centro a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el hijo bohemio de la familia, que conocerá en un baile de máscaras a una enigmática Dama Plateada. No obstante, la mujer resulta no ser una dama de alta cuna, sino Sophie Baek (Yerin Ha), una sirvienta que debe irse del baile antes de la medianoche. En sus prisas, deja uno de sus guantes en manos del segundo hijo de la familia Bridgerton, y el joven emprenderá la búsqueda de su misteriosa pareja de baile.

Aparte de Thompson y Ha como pareja principal, el reparto de la cuarta temporada de Los Bridgerton cuenta con el regreso de Jonathan Bailey, Simone Ashley, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Hannah Dodd, Golda Rosheuvel y Adjoa Andoh, además de las incorporaciones de Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei, entre otras.