Tylor Chase, actor de Nickelodeon, es rescatado por excompañero tras verlo deambulando en las calles

El actor Daniel Curtis Lee, conocido por su papel de Cookie en la serie "Manual de supervivencia escolar de Ned", salió al rescate de su excompañero en el programa de televisión de Nickelodeon, Tylor Chase, quien fue visto deambulando en las calles de California.

Luego de que Chase apareciera en redes sociales como indigente, Curtis Lee compartió un video donde pidió ayuda para encontrar un centro de rehabilitación que pueda otorgarle una beca al miembro del elenco de la serie que coprotagonizó en el año 2004.

Luego, Curtis Lee publicó este martes un nuevo clic para compartir el momento de su reencuentro con Chase, a quien invitó a comer y planea crearle una cuenta para recibir fondos tras su recuperación.

Además, los actores se comunicaron por videollamada con el protagonista de la serie, Devon Werkheiser (Ned).

"Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo. PD: Tylor quiere transmitir videojuegos en vivo. ¿Quién puede ayudar?", escribió en una publicación en Instagram.