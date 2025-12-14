Béatrice Picard, voz de Marge Simpson, fallece a los 96 años

La actriz y voz de Marge Simpson en el doblaje francés de Quebec de la emblemática serie animada “Los Simpson”, Béatrice Picard, falleció a los 96 años.

El fallecimiento de Picard, quien dio voz a la esposa de Homero Simpson durante 33 años, fue confirmado el martes.

Su familia compartió la noticia a través de una declaración publicada en redes sociales por el Théâtre Duceppe de Montreal, donde Picard mantuvo una presencia de décadas en el escenario, según The Wrap.

"Es con profunda tristeza que anunciamos la muerte de nuestra madre, Béatrice, que ocurrió esta mañana, 9 de diciembre, a la edad de 96 años", dice el mensaje.

Y añade: "A lo largo de su vida, Béatrice ha podido combinar su vida familiar con su pasión por las artes escénicas y las causas que le eran queridas. Por lo tanto, nos pareció natural compartir esta noticia con sus amigos, sus colegas en el campo artístico y, sobre todo, con su audiencia, para quien tuvo un pensamiento hasta el final".

A Picard le sobreviven sus hijos François, Stéphane, Sylvain y Frédéric.