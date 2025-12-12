Genesis Suero destaca con su participación en la segunda temporada de “Owning Manhattan” de Netflix

La periodista de entretenimiento, empresaria y actriz dominico-estadounidense Genesis Suero vuelve a encender la conversación internacional con su participación en la segunda temporada de la exitosa serie “Owning Manhattan” de Netflix, producción que actualmente figura en el Top 10 global de la plataforma. Suero se consolida como una de las personalidades más influyentes, carismáticas y comentadas de esta nueva entrega.

Reconocida por su autenticidad, determinación y una energía latina arrolladora, Genesis se convierte en el epicentro del huracán narrativo de la temporada. Su presencia no solo destaca por su talento, sino también por su capacidad de generar impacto dentro y fuera de pantalla. Como la única latina del elenco, Suero se posiciona en el centro de tensiones, decisiones cruciales y momentos de alto dramatismo que elevan la emoción de cada episodio.

En el competitivo universo inmobiliario neoyorquino, Genesis continúa brillando como una de las agentes más exitosas de SERHANT, la prestigiosa firma fundada por Ryan Serhant. Como socia del equipo de Lundgren, regresa a la producción para presentar propiedades de alto nivel, incluyendo una residencia exclusiva mostrada a su cliente personal, el astro de la música urbana Nicky Jam.

Suero combina su carrera en bienes raíces con una sólida trayectoria en medios: es periodista de entretenimiento en NBC Telemundo Network y fue coronada Miss New York USA 2018, credenciales que la consolidan como una figura multidimensional en negocios, medios y entretenimiento.

Su participación en Owning Manhattan refuerza su compromiso con la representación latina, siendo la única mujer dominicana presente en ambas temporadas, y aportando una narrativa poderosa de empoderamiento femenino, superación y liderazgo dentro de una de las industrias más competitivas de Estados Unidos.

La presencia de Genesis en esta segunda temporada no solo evidencia su profesionalismo y carisma natural, sino también su inconfundible dominicanidad, rasgo que la impulsa a asumir cada desafío con fortaleza, visión y autenticidad. Su éxito continúa elevando el nombre de la República Dominicana en la industria del entretenimiento global, posicionándola como una de las figuras emergentes más prometedoras del streaming.

La segunda temporada de Owning Manhattan tuvo su premiere el pasado viernes y ya está disponible en Netflix.