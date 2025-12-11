Segunda parte de 'Cien Años de Soledad' llegará a Netflix en agosto de 2026

La segunda y última entrega de la serie 'Cien Años de Soledad', basada en la aclamada novela de Gabriel García Márquez, llegará a Netflix el próximo agosto, según ha anunciado la plataforma de streaming.

Esta segunda parte de la serie se hará "con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela", señala el gigante del entretenimiento en una nota.

La serie ha sido reconocida por público y crítica, estará dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno y será filmada íntegramente en Colombia "con el apoyo y la complicidad" de la familia García Márquez.

La serie retoma la historia tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia y la llegada al pueblo de Fernanda del Carpio, que se casará con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, y le da a Úrsula Iguarán uno sus primeros descendientes.

Mientras, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo.

"La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán -añade la nota- porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra".