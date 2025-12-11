Alejandro Sanz se convierte en narrador de su propia vida con la docuserie “Cuando nadie me ve”

Alejandro Sanz, una de las figuras más influyentes de la música en español, se convierte por primera vez en narrador de su propia vida con “Cuando nadie me ve”, la serie documental original que se estrenará el 27 de enero en Movistar Plus+ en España.

El artista español estrena su propia voz en un audiovisual, al revisitar su historia desde su intimidad. Desde su infancia en Algeciras hasta convertirse en un referente global, la serie sigue su evolución artística, emocional y personal, trazando una línea que atraviesa sus raíces flamencas, su irrupción en la industria, sus giras históricas y los momentos íntimos que nunca antes había compartido con el público.

Filmada en una etapa de profunda transformación creativa y personal para Sanz, “Cuando nadie me ve” incluye más de 200 horas de rodaje, material de archivo familiar nunca antes revelado y testimonios exclusivos de artistas cercanos a Sanz como Rosalía, Shakira, Luis Fonsi, Juanes, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, entre otros.

La docuserie está dirigida por Álvaro Ron, realizador con amplia experiencia internacional y créditos en producciones como Superman & Lois, Sweetbitter, Hernán y Locked Up Abroad. Su enfoque fusiona observación, cercanía y sensibilidad cinematográfica para que la voz de Sanz sea el hilo conductor.

"¿Qué hay dentro de algunas personas que les empuja a escribir canciones o a pintar? ¿Qué agujero tienen que llenar que necesitan crear…? ¿Quién lo sabe? Alejandro Sanz, el artista español de pop más reconocido de todos los tiempos, admite que expresa mejor sus sentimientos con su música que al hablar. Quizá eso es lo que siempre me ha intrigado de una leyenda que ha concedido miles de entrevistas en su carrera, pero prácticamente no ha hablado de su vida personal, de sus aciertos, sus errores, sus dudas, sus luchas, su familia, sus amores… Su discografía es su mejor autobiografía; todas sus canciones son un pedazo de su vida privada. Por eso, el día que nos conocimos, hicimos un pacto: yo le propuse hacer un retrato cubista de su historia a través de sus canciones y él aceptó compartir momentos de su vida íntima que nos ayudan a comprender a la persona dentro del artista. Esa parte de Alejandro Sánchez Pizarro cuando se encierra tras puertas abiertas… Cuando nadie le ve", dice Álvaro Ron.

"Me hace mucha ilusión culminar este proyecto con Movistar Plus+ y con la dirección de Álvaro Ron. Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten", cuenta Alejandro Sanz.

Para Sony Music Vision, productora de la serie, el proyecto supone un hito. "Para Sony Music Vision, asumir la producción de 'Cuando nadie me ve' ha supuesto una enorme responsabilidad y un privilegio: contar la vida y la esencia de uno de los artistas musicales más grandes en español de toda la historia. Mi agradecimiento más profundo a Alejandro Sanz por su inmensa generosidad al abrirnos las puertas de su vida y permitirnos mostrar su lado más auténtico. Esta producción también refleja la importancia de nuestra colaboración estratégica con Movistar Plus+ en esta nueva etapa, uniendo fuerzas para crear contenidos que trascienden lo musical y conectan con historias universales", relató su productor ejecutivo, Sergi Reitg, vicepresidente de Premium Content de Sony Music Vision Latin Iberia.

"En Movistar Plus+ sentimos una auténtica pasión –casi una obsesión– por la música española y en español. 'Cuando nadie me ve' es una canción sobre la dificultad de ser uno mismo lejos de las miradas ajenas. Esta serie documental con el mismo título nos abre esa rendija, nos revela cómo se forja una identidad artística, y también comprender el camino personal que la sostiene. Cuando Alejandro Sanz nos abrió su puerta, dimos mil volteretas", agrega Jorge Ortiz de Landázuri, productor ejecutivo y gerente de Originales de No Ficción en Movistar Plus+.

La docuserie dialoga con el pasado, pero también con el presente y el futuro artístico de Sanz, explorando una nueva etapa vital marcada por la introspección, la claridad y la creación. Actualmente, el artista está en medio de su gira, ¿Y ahora qué?, inspirada en un EP del mismo nombre y en el LP ¿Y ahora qué +?

Este álbum es un poderoso nuevo capítulo para Alejandro Sanz, en el que revolucionó su forma de trabajo. Esta vez, apostó por la colaboración con jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito, creando un sonido fresco y dinámico. ¿Y ahora qué +? se grabó entre Madrid y Miami, fusionando influencias y energías que redefinen su universo musical y creando una nueva fusión de baladas que llegan al alma, con pop contemporáneo y ritmos del flamenco.

El legendario cantautor español se llevó su octavo premio Latin Grammy a Grabación del Año de 2025 por"Palmeras en el jardín", lo que lo convirtió en el artista líder en esta categoría tras haber ganado también en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2019 y 2020. Además, recibió el galardón en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo, con lo que sumó 24 Latin Grammys y 4 Premios Grammy en su carrera.

Ficha técnica de “Cuando nadie me ve”

Productora: Sony Music Vision.

Con la colaboración de: Movistar Plus+.

Dirección: Álvaro Ron.

Producción ejecutiva Sony Music Vision: Sergi Reitg.

Producción ejecutiva Movistar Plus+: Jorge Ortiz de Landázuri.

Guion: Dani Boluda, María Cabo y Álvaro Ron.

Dirección de fotografía: Alberto Castro.

Montaje: Antonio Gómez-Escalonilla, José Garrido y Álvaro Ayala.