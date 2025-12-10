Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Estas son 10 mejores series de 2025, según el American Film Institute

Este año, la selección de series de AFI estuvo liderada por las producciones de Apple TV y Netflix

El American Film Institute (AFI) ya ha dado a conocer su selección de las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año, que serán homenajeadas en el tradicional almuerzo de la organización el próximo 9 de enero en Los Ángeles.

"Es un honor para AFI celebrar a estos conjuntos creativos como uno solo, ya que juntos han demostrado el poder del arte en tiempos difíciles", ha expresado Bob Gazzale, presidente y CEO de la organización, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

Este año, la selección de series de AFI estuvo liderada por las producciones de Apple TV y Netflix, con tres títulos en la lista de cada una de las dos plataformas, incluyendo grandes triunfadoras de los Emmy como The Studio o Adolescencia. Completan la selección dos títulos de HBO Max, uno de Disney+ y uno de FX.

Este es el listado de las mejores series de 2025 según el AFI:

ADOLESCENCIA
​ANDOR
​MUERTE POR UN RAYO
​LA DIPLOMÁTICA
​VERDADES OCULTAS
​THE PITT
​PLURIBUS
​SEPARACIÓN
​THE STUDIO
​TASK

