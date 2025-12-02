Regé-Jean Page protagonizará una nueva serie de suspense erótico en Netflix

Regé-Jean Page, conocido por interpretar a El Duque de la exitosa serie de época 'Bridgerton', protagonizará 'Hancock Park', una serie de suspense erótico que está desarrollando Netflix.

El actor se pondrá en la piel de un miembro de la alta sociedad angelina "cuya familia lucha por mantener su estatus", informó este martes el coloso del entretenimiento a través de su página TUDUM.

Escrita por Matthew Barry y con producción ejecutiva de Page a través de su productora A Mighty Stranger, el proyecto seguirá a "un forastero peligrosamente carismático que invade la vida de una familia angelina aparentemente perfecta al alquilar su casa de huéspedes en el patio trasero", adelantó Netflix.

"A medida que se adentra en su mundo, la fachada de esta comunidad de élite comienza a desmoronarse y expone el deseo, el engaño y la obsesión que acechan en cada rincón de uno de los barrios más codiciados de "Los Ángeles", agregó la plataforma de contenidos en línea.

Por el momento se desconoce el reparto que acompañará a Page en este nuevo proyecto, así como su fecha de estreno.

El actor británico-zimbabuense de 37 años saltó a la fama en 2020 durante la primera temporada de la dramática 'Bridgerton', que sigue la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset, duque de Hastings.