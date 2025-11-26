'Stranger Things', la primera serie de Netflix en posicionar cuatro temporadas en el Top 10

'Stranger Things' se convirtió en la primera serie de Netflix en posicionar cuatro temporadas en el Top 10 de las producciones más vistas de la plataforma simultáneamente, informó el martes empresa de entretenimiento.

El nuevo hito de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer ocurre en vísperas del estreno de los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada, previsto para el 26 de noviembre.

"Esta es la primera vez que una serie tiene cuatro temporadas anteriores en el Top 10 a la vez, antes del estreno de una nueva temporada, lo que refleja la gran expectación de los espectadores por la última temporada de esta serie de ciencia ficción y terror ambientada en los años 80", dice el artículo publicado en el sitio web de contenido complementario de Netflix, Tudum.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, la primera temporada de 'Stranger Things' fue la tercera serie en inglés más vista, con 4,1 millones de visualizaciones; seguida de la cuarta temporada en quinto lugar con 3,3 millones de visualizaciones; la segunda temporada se ubicó en el séptimo puesto, y la tercera en el noveno, según el reporte.

La quinta temporada de la serie se estrenará en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

El episodio final titulado 'The Rightside Up' se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla.

Las proyecciones tendrán lugar en más de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 17:00 hora local, la misma hora que se estrenará en Netflix, y se mantendrá en salas hasta el 1 de enero de 2026.