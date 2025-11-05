Natalia Salazar “La Mona Esa” entrega voz y emociones a los dominicanos

Natalia Salazar, más conocida como La Mona Esa, no solo es una actriz colombiana con presencia en teatro, cine y televisión, sino también una voz que inspira, enseña y transforma. Comunicadora de profesión y artista de corazón, ha logrado fusionar su talento escénico con un propósito mayor: conectar con los demás desde las emociones.

Formada en Bellas Artes y Comunicación, Salazar ha participado en reconocidas producciones para plataformas internacionales como Netflix y Amazon, además de trabajar en proyectos de doblaje y voiceover que la han posicionado como una de las voces más versátiles del panorama latinoamericano.

Su experiencia trasciende la pantalla: es tallerista internacional, especialista en inteligencia emocional y comunicación consciente, y ha colaborado con instituciones como Cafam, Comfandi, la Universidad Javeriana, Novonesis y el Festival viva voz.

“Me preguntan mucho qué me gusta más la locución, el doblaje o la actuación y mi respuesta es simple: me encanta que cada día sea diferente. Un día soy actriz, otro profesora, otro comunicadora... Integrar todas esas facetas es lo que me hace auténtica”, confiesa con una sonrisa.

EL ORIGEN DE "la mona esa"

El curioso apodo nació durante la pandemia. “Mientras todo se volvió virtual, yo empecé a viajar mucho. La gente decía: ‘¡Esa mona sí que pasea!’, y así surgió La Mona Paseadora”, recuerda entre risas.

Con el tiempo, y tras un proceso de trabajo de marca personal, el concepto evolucionó hasta convertirse en La Mona Es una identidad que hoy representa su filosofía creativa y profesional, aunque en redes sociales se popularizó como La Mona Esa.

del drama al micrófono

Su talento actoral la ha llevado a participar en producciones como "Ritmo salvaje", "La reina del flow 3" y "El cartel de los sapos: el origen". Esta última, uno de los mayores desafíos de su carrera. “Fue un reto enorme por el tema del narcotráfico y todo lo que representó para Colombia. Soy de Cali, una ciudad profundamente marcada por esa historia, y entenderla desde lo humano fue muy fuerte, pero también muy revelador”, comparte.

Para Salazar, cada personaje es una oportunidad de descubrir algo nuevo sobre sí misma y sobre la sociedad. “Los personajes que me hacen pensar, que me llevan a investigar, son los que más me nutren como artista”, dice.

El arte de enseñar y emocionar

Aunque su vida gira alrededor del arte, Natalia también encontró su vocación en la enseñanza. Desde muy joven empezó a dirigir obras teatrales en el colegio y, más adelante, a impartir talleres de oratoria y comunicación en Cali. Esa pasión la llevó a dictar cursos en universidades, empresas y encuentros internacionales.

“Me convertí en profesora sin darme cuenta. Pero entendí que mi propósito es servir a los demás. Enseñar me llena, porque a veces una palabra, una clase o un gesto pueden cambiarle la vida a alguien”, afirma.

Su propuesta educativa combina herramientas escénicas, improvisación y gestión emocional para potenciar habilidades blandas y liderazgo. “La voz no solo comunica: emociona, conmueve y transforma. Esa es la verdadera magia”, explica.

En diciembre, Natalia representará a Colombia en el Civex Santiago, el primer encuentro de locutores y economías creativas en Chile.

“Es emocionante participar en un espacio que valora la voz humana justo en un momento en que la inteligencia artificial está avanzando tanto. Ahora más que nunca debemos cuidar y explorar nuestra voz como herramienta única y emocional”, asegura.

Power Skills 2025: comunicar desde las emociones

Su próxima parada será República Dominicana, donde presentará Power Skills 2025, un innovador taller que busca romper esquemas en la comunicación. Junto a la experta Verónica París, abordará temas como liderazgo con propósito, inteligencia emocional, comunicación asertiva y síndrome del impostor.

“Queremos que la gente llegue sin expectativas, abierta a aprender y a reconectarse con su esencia. No se trata solo de hablar bien, sino de entender qué sentimos y cómo eso impacta a los demás”, explica.

El evento "De la emoción al impacto, el nuevo liderazgo", organizado por Aldeco Media Group, se celebrará en Centro Media, en Santo Domingo, y está abierto a todo público adulto.

Nacida en Palmira, Valle del Cauca, Natalia lleva su tierra en el alma. “Los vallecaucanos somos guerreros, talentosos y persistentes. Esa energía está en todo lo que hago”, asegura.

Aunque confiesa que rara vez le han tocado personajes con acento caleño, su esencia caribeña se filtra en su calidez, su humor y su forma de conectar con el público.

Antes de despedirse, deja un mensaje para los jóvenes que sueñan con una carrera artística: “Nada llega de la noche a la mañana. Cada paso, cada proyecto, por pequeño que parezca, es una semilla. No vivan solo en el futuro; disfruten el proceso, porque una cosa lleva a la otra, y eso aplica para todo en la vida.”

Natalia Salazar no solo pone voz a personajes o campañas. Pone alma. Y quizá ese sea el secreto detrás de La Mona Esa: una artista que entiende que la verdadera comunicación empieza en el corazón.