Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Series

Luctuosa 

Tchéky Karyo, protagonista de la serie “The Missing”, muere a los 72 años

A lo largo de su carrera, Karyo también interpretó a Tom, el personaje principal de la película de aventura “Oso”. También actuó en la comedia "Amelie" y el thriller "Foreign Land".

El actor Tcheky Karyo posando en París el 7 de marzo de 2016.

El actor Tcheky Karyo posando en París el 7 de marzo de 2016.Foto: AFP

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

El actor francés Tchéky Karyo, quien protagonizó las series de televisión “The Missing” y “Nikita”, murió a los 72 años.

Karyo, que nació en Turquía pero creció en París, murió de cáncer el viernes, informó la agencia de noticias AFP.

Su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado enviado al medio europeo.  

A lo largo de su carrera, Karyo también interpretó a Tom, el personaje principal de la película de aventura “Oso”. También actuó en la comedia "Amelie" y el thriller "Foreign Land". 

Tags relacionados