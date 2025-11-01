Tchéky Karyo, protagonista de la serie “The Missing”, muere a los 72 años

El actor francés Tchéky Karyo, quien protagonizó las series de televisión “The Missing” y “Nikita”, murió a los 72 años.

Karyo, que nació en Turquía pero creció en París, murió de cáncer el viernes, informó la agencia de noticias AFP.

Su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado enviado al medio europeo.

A lo largo de su carrera, Karyo también interpretó a Tom, el personaje principal de la película de aventura “Oso”. También actuó en la comedia "Amelie" y el thriller "Foreign Land".