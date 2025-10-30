Floyd Roger Myers Jr., actor de "El príncipe del rap", fallece a los 42 años

El actor Floyd Roger Myers Jr., quien interpretó a Will Smith joven en la serie de televisión "El príncipe del rap en Bel-Air", falleció este miércoles a los 42 años tras sufrir un infarto.

La hermana de Floyd, Tyree Trice, confirmó su muerte en una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral y apoyar a sus cuatro hijos.

"Fue un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, risa y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron", dice el comunicado.

Había sufrido tres infartos en los últimos tres años y, en julio de 2023, reveló que había estado en coma, según señaló el medio británico The Sun.

Floyd apareció en el legendario programa de NBC de 1990 protagonizado por Will Smith.

También interpretó a Marlon Jackson en "The Jacksons: An American Dream", donde trabajó junto a Lawrence Hilton-Jacobs y Angela Bassett, y a un estudiante en la serie "Young Americans".