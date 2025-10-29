Prunella Scales, quien interpretó a Sybil en la serie británica 'Fawlty Towers', muere a los 93 años

La actriz Prunella Scales, conocida por su papel de Sybil Fawlty, la mordaz protagonista de la clásica comedia británica "Fawlty Towers", falleció, según informaron sus hijos el martes. Tenía 93 años y padecía demencia desde hacía muchos años.

Los hijos de Scales, Samuel y Joseph West, dijeron que ella murió "en paz en su casa en Londres" el lunes.

“Aunque la demencia la obligó a retirarse de una notable carrera actoral de casi 70 años, continuó viviendo en casa”, dijeron sus hijos. “El día antes de morir, estaba viendo 'Fawlty Towers'”.

La carrera de Scales incluyó papeles tempranos en una versión televisiva de 1952 de “Orgullo y prejuicio” y la comedia cinematográfica de 1954 “La decisión de Hobson”, seguida por su gran éxito televisivo protagonizando junto a Richard Briers “Marriage Lines”, una popular comedia de situación de los años 60 sobre una pareja de recién casados.

En "Fawlty Towers", interpretó a la exasperada esposa del desventurado Basil Fawlty, interpretado por John Cleese, cuyos esfuerzos por dirigir un hotel costero inevitablemente derivaron en caos. Solo se rodaron 12 episodios, en 1975 y 1979, pero se la considera con frecuencia una de las comedias de situación más divertidas de todos los tiempos.

Cleese recordó a Scales como "una actriz cómica realmente maravillosa" y "una mujer muy dulce".

"Últimamente he estado viendo varios fragmentos de 'Fawlty Towers' mientras investigaba para un libro", declaró Cleese. "Escena tras escena, estuvo absolutamente perfecta".

Scales también interpretó a Elizabeth Mapp, una poderosa figura social de un pequeño pueblo, en “Mapp & Lucia”, una adaptación televisiva de 1985 de la serie de novelas cómicas de la década de 1930 de EF Benson.

Entre sus papeles posteriores se incluyen la actuación de la reina Isabel II en "A Question of Attribution", el drama teatral y televisivo de Alan Bennett sobre el asesor artístico de la reina, Anthony Blunt, quien también era espía soviético. Scales interpretó a otra monarca británica en el unipersonal "An Evening with Queen Victoria".

Scales fue una versátil intérprete de teatro cuyos papeles abarcaban desde las comedias de Shakespeare hasta la matriarca adicta a la morfina Mary Tyrone en una producción de 1991 de "Largo viaje hacia la noche" de Eugene O'Neill.

Pero siguió siendo más conocida por “Fawlty Towers”. En 2006, Scales fue invitada de honor en la reapertura del Hotel Gleneagles en el balneario inglés de Torquay, el establecimiento cuyo propietario, memorablemente grosero, inspiró a Cleese a crear a Basil Fawlty tras una estancia allí en la década de 1970.

A Scales le diagnosticaron demencia vascular en 2013. Entre 2014 y 2019, ella y su esposo, el actor Timothy West, exploraron vías fluviales en Gran Bretaña y el extranjero en el programa de viajes "Great Canal Journeys". El programa fue elogiado por la honestidad con la que retrató la demencia de Scales.

West, su esposo durante 61 años, falleció en noviembre de 2024. A Scales le sobreviven sus hijos, su hijastra Juliet West, siete nietos y cuatro bisnietos.