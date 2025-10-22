Un maratón bajo alerta: series ideales para ver en casa durante la tormenta Melissa

La llegada de la tormenta tropical Melissa ha llevado al Gobierno dominicano a disponer la suspensión de la docencia y la reducción de la jornada laboral hasta la 1:00 p. m., como medida preventiva ante las intensas lluvias que afectan varias provincias en alerta roja, entre ellas Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

En medio de estas circunstancias, muchos dominicanos pasarán la tarde y noche en casa. Y aunque el mal tiempo invita al resguardo, también puede ser una oportunidad perfecta para relajarse y ponerse al día con algunas series de corta duración, ideales para maratonear sin comprometer demasiadas horas.

Entre las propuestas más atractivas de Netflix, destaca “Reclutas”, una historia intensa que sigue a un grupo de jóvenes que ingresan al cuerpo de marines estadounidenses. Con ocho episodios, es perfecta para quienes prefieren una trama con ritmo ágil y bien definida.

Otra opción es “Old Money”, una producción turca ambientada en Estambul que mezcla poder, secretos y ambición familiar, también con ocho capítulos que se pueden disfrutar en una sola tarde o dividir en dos bloques.

Osman Bulut (Engin Akyürek) y Nihal Baydemir (Asli Enver) en la serie turca "Old Money”.Foto: Netflix

Para quienes gustan de relatos históricos, “La casa Guinness” transporta al espectador a Dublín de 1868, en medio de intrigas familiares y conflictos por la herencia de una de las dinastías cerveceras más poderosas del mundo. Su primera temporada cuenta con ocho episodios que fluyen con facilidad y mantienen el suspenso.

Si la preferencia es algo más ligero está la serie española “Animal”, la cual se ha posicionado rápidamente entre las comedias más comentadas del momento. La ficción apuesta por un humor cotidiano y situaciones absurdas que retratan con ironía los contrastes entre la vida rural y la sofisticación urbana. Ambientada en una exclusiva tienda de mascotas, la historia se desarrolla con un ritmo ágil y diálogos inteligentes, consolidando la serie como una de las apuestas más frescas de la temporada. Su buena acogida ha llevado a que ya se confirme una segunda temporada.

Luis Zahera y Adrián Viador en la serie “Animal”.Foto: Netflix/Jaime Olmedo.

“Nadie quiere esto”, es una comedia fresca sobre una podcaster agnóstica que se enamora de un rabino. Con capítulos de aproximadamente 30 minutos, su primera temporada de diez episodios puede verse completa antes del estreno de la segunda, pautado para el 23 de octubre.

Si hablamos de otras plataformas nos encontramos con recomendaciones de primera por ejemplo de Disney+. Una propuesta sólida es “Por mandato del cielo”, basada en hechos reales, que explora un caso criminal ocurrido en una comunidad mormona. Su ritmo sostenido y su limitada cantidad de episodios la convierten en una excelente opción para quienes prefieren un solo maratón nocturno.

Por su parte, “Adultos” ofrece una mirada ligera y contemporánea a la vida adulta y sus contradicciones, ideal para quienes no quieren adentrarse en historias densas, pero sí disfrutar de un contenido bien contado y divertido.

Finalmente, HBO Max tiene dos producciones que se han ganado un lugar entre las miniseries más aclamadas de los últimos años. “The Staircase” es una ficción inspirada en un caso real que combina drama judicial, misterio y excelentes actuaciones. Con solo ocho episodios, es perfecta para consumir en un solo día.

“The Staircase” está protagonizada por Colin Firth como Michael Peterson.Foto: Netflix

Aún más corta y poderosa está “Chernobyl”, ganadora de múltiples premios internacionales, que recrea de manera magistral la catástrofe nuclear de 1986. Su formato de cinco episodios la convierte en una joya de maratón para quienes prefieren historias cerradas, reales e intensas.

Más allá del entretenimiento, organizar una maratón de series durante una jornada lluviosa puede ser también una forma de mantenerse resguardado, relajado y bien informado ante cualquier novedad.

Con propuestas que van desde el suspenso histórico hasta la comedia ligera, esta lista ofrece opciones para todos los gustos y tiempos disponibles. Después de todo, si la tormenta obliga a quedarse en casa, que al menos sea en buena compañía… aunque sea en la pantalla.