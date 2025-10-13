Jimmy Shaw, actor de la serie "La que se avecina", muere a causa de cáncer de páncreas

El actor estadounidense radicado en España Jimmy Shaw, conocido por su participación en las series "La que se avecina" y "Águila Roja", murió el fin de semana en Lisboa a causa de cáncer de páncreas. Tenía 59 años.

Su amiga, la actriz Cristina Castaño, reveló que Shaw había superado la enfermedad con tratamientos después de recibir el primer diagnostico hace tres años, pero había regresado y necesitaba ser operado de urgencia.

Nacido en Los Ángeles en 1966 y criado en la costa Este de Estados Unidos, Shaw llegó a España para mejorar su dominio del idioma y pasar tres meses en el año 2000, pero acabó por instalarse, formar una familia junto a su esposo y convertirse en un rostro popular por su trabajo en la televisión, según El País.

Otros trabajos de Shaw en producciones españolas, incluyen: "Cuéntame cómo pasó", "El tiempo entre costuras", "El ministerio del tiempo", "La fortuna", "Now and Then o The English".