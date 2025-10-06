Muere a los 52 años Kimberly Hébert Gregory, actriz de la serie de HBO "Vice Principals"

La actriz de la serie de HBO "Vice Principals", Kimberly Hébert Gregory, murió a los 52 años.

El exesposo de Gregory, el actor Chester Gregory, dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

“Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia”, escribió.

“Mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz”, agregó.

Según el mensaje, donde no se reveló la causa de muerte, Gregory fue declarada muerta el pasado 3 de octubre.

Sus créditos en televisión también incluyen: "Grey’s Anatomy", "Gossip Girl", "Dos hombres y medio", "Ley y orden", "Barry", "La teoría del Big Bang", "The Act", "Dollface", "Better Call Saul" y "Brooklyn Nine-Nine".

Gregory nació en 1972 en Houston, Texas. Estudió en la Escuela Secundaria de Artes Escénicas y Visuales. Obtuvo una licenciatura en psicología y posteriormente realizó una maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago.