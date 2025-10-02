Muere la actriz Adriana Aizemberg, de la serie "Mujeres Asesinas", a los 86 años

La actriz argentina Adriana Aizemberg, conocida por su trabajo en importantes series de televisión como "El encargado", "Planners" y "Mujeres asesinas", murió a los 86 años.

A través de su cuenta de X, la Asociación Argentina de Actores dio a conocer la noticia: “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg, actriz y exdirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”.

De acuerdo al diario La Nación, a pesar de haber mantenido siempre un muy bajo perfil, Aizemberg supo construir una sólida carrera y ser reconocida por el público, que pudo disfrutar de sus exquisitas interpretaciones tanto en programas populares de televisión como en películas que son consideradas entre las mejores de nuestro cine.

Aizemberg nació el 1 de diciembre de 1938 en Santa Fe, pero vivió gran parte de su vida en Buenos Aires.

Otras producciones televisivas en las que Aizemberg participó fueron "Poliladron", "Loco por vos", "Los exitosos Pells", "Vulnerables", "Signos", "Amas de casa desesperadas" y "La bonita página".

Además de su prolífica trayectoria en la pantalla chica, Aizemberg también se destacó en numerosas obras teatrales. En el cine, hizo su debut en el año 1966 con un papel secundario en la película "Todo sol es amargo" para continuar, después de una pausa, en 1975 con "La Raulito" y luego con "Plata dulce", "El abrazo partido" y "Mundo grúa".

“Siempre quise actuar”, le contó la actriz a LA NACION hace algún tiempo. “Mis pininos en el arte los di cuando integraba un coro en mi ciudad natal. Allí comprendí la responsabilidad de darme por entera al público y aquellas fantasías de adolescente se cumplieron a lo largo de mis 35 años de profesión”, recordó.