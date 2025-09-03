La 'Reina de la Ketamina' se declara culpable de venderle una dosis fatal a Matthew Perry

Una mujer conocida como la "Reina de la Ketamina" se declaró culpable el miércoles de venderle a Matthew Perry la droga que lo mató, convirtiéndose en el quinto y último acusado en la muerte por sobredosis de Perry en admitir su culpabilidad.

Jasveen Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales, entre ellos el de proporcionar la ketamina que provocó la muerte de Perry. Su juicio estaba previsto para finales de este mes.

La madre de Perry, Suzanne Perry, y su padrastro, el reportero de "Dateline" Keith Morrison, estaban entre el público. Era la primera vez que asistían a un proceso judicial desde que se anunciaron las acusaciones hace un año.

Vestida con uniforme de prisión de color canela, Sangha estuvo en la corte el miércoles junto a su abogado Mark Geragos mientras repetía "culpable" cinco veces cuando la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Sherilyn Peace Garnett le pidió sus declaraciones.

Antes de eso, ella respondió “sí, su señoría” a docenas de preguntas de procedimiento, evadiendo ligeramente el tema cuando el juez le preguntó si sabía que las drogas que le estaba dando al coacusado e intermediario Erik Fleming iban destinadas a Perry.

"No tenía forma de saberlo con certeza", dijo. Más tarde añadió, a una pregunta similar sobre los viales de ketamina que le dio a Fleming, que "no sabía si todos o algunos" estaban destinados a Perry. Los comentarios no afectaron su acuerdo de culpabilidad.

Los fiscales habían catalogado a Sangha, una ciudadana de 42 años de Estados Unidos y el Reino Unido, como una prolífica traficante de drogas que era conocida por sus clientes como la "Reina de la Ketamina", término que utilizaban a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Cumpliendo un acuerdo que firmó el 18 de agosto, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantenimiento de un establecimiento relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte.

“Se siente fatal por todo esto. Nadie quiere estar en la cadena de causalidad, a falta de un término mejor”, dijo Geragos frente al juzgado federal en el centro de Los Ángeles. “Se siente fatal y se ha sentido fatal desde el primer día”.

Sangha admitió haber vendido drogas directamente a Cody McLaury, de 33 años, quien murió de una sobredosis en 2019. McLaury no tenía ninguna conexión con Perry.

Los fiscales acordaron retirar otros tres cargos.

Geragos, cuyos otros clientes incluyen a Michael Jackson, Chris Brown y los hermanos Menéndez , dijo al juez que el acuerdo se alcanzó "después de un sólido intercambio con el gobierno".

El acuerdo de culpabilidad final se produjo un año después de que los fiscales federales anunciaran las acusaciones por la muerte de Perry el 28 de octubre de 2023, tras una amplia investigación.

La sentencia de Sangha está programada para el 10 de diciembre. Podría ser condenada hasta a 65 años de prisión. El juez no está obligado a reducirla debido al acuerdo de culpabilidad, pero la fiscalía afirmó que solicitará una pena inferior al máximo. Ninguno de los coacusados ha sido sentenciado. Sangha lleva aproximadamente un año detenida, mientras que sus coacusados han sido puestos en libertad bajo fianza.

“Pensé que el gobierno estaba invirtiendo la responsabilidad en este caso”, dijo Geragos a las afueras del tribunal. “Creo que la mayoría de la gente, si les hablas de este caso, su mayor problema es: '¿Por qué está ella detenida y las personas, ya sean profesionales médicos, quienes ingirieron la droga o quienes la administraron, están fuera?'”

Geragos sugirió que proporcionaría pruebas atenuantes antes de dictar sentencia.

Sangha y el Dr. Salvador Plasencia , quienes se declararon culpables en julio, fueron los principales objetivos de la investigación. Otros tres —el Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa y Fleming— se declararon culpables a cambio de su cooperación .

Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles por Iwamasa, su asistente. El médico forense dictaminó que la ketamina, comúnmente utilizada como anestésico quirúrgico, fue la principal causa de muerte.

Sangha presentaba un estilo de vida sofisticado en Instagram, con fotos de ella misma con personas ricas y famosas en ciudades de todo el mundo. La fiscalía afirmó que en privado se presentaba como una traficante que vendía a clientes de la misma clase de clase alta.

Perry había estado usando ketamina a través de su médico de cabecera como tratamiento legal, pero no autorizado, para la depresión, que se ha vuelto cada vez más común. Perry, de 54 años, buscó más ketamina de la que su médico le prescribió, y su búsqueda de más lo llevó a Sangha a través de su amigo Fleming unas dos semanas antes de su muerte, según la fiscalía.

Fleming le envió un mensaje al asistente de Perry diciéndole que su ketamina era “increíble” y que solo trata “con gente de alto nivel y celebridades”.

Perry compró grandes cantidades de ketamina a Sangha, incluidos 25 viales por 6.000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte, dijeron los fiscales.

Perry luchó contra la adicción durante muchos años, desde su época en "Friends", cuando se convirtió en una de las estrellas más importantes de su generación como Chandler Bing. Actuó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante 10 temporadas, de 1994 a 2004, en la exitosa serie de la NBC.