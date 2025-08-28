Netflix estrena la serie "Dos tumbas" con reparto de "La Casa de Papel"

Netflix despide agosto con el estreno este viernes de ‘Dos tumbas’, una miniserie de suspense y venganza firmada por los autores del colectivo Carmen Mola y con un reparto de actores de ‘La Casa de Papel’, como Kiti Mánver, Álvaro Morte o Hovik Keuchkerian.

Dirigida por Kike Maíllo (‘Eva’, ‘Toro’), la trama sitúa a los protagonistas en un pueblo de Málaga dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, cuyo caso se da por cerrado por falta de pruebas, y cuenta cómo la abuela de una de ellas, Isabel (Kiti Mánver), emprende una investigación al margen de la ley y hace todo lo que sea necesario para descubrir la verdad.

Para Mánver, la actriz protagonista, esta es «una historia de venganza y de personajes equivocados» y concretamente el suyo «se mete en una espiral bastante siniestra por buscar esto que cree ella que es justicia», lo que deja como resultado «un thriller trepidante, que va subiendo, subiendo y subiendo de intención», dice en entrevista con EFE.

Hovik Keuchkerian y Álvaro Morte, dos padres antagonistas

Hovik Keuchkerian y Álvaro Morte (Bogotá y El Profesor en ‘La Casa de Papel’) encarnan a Antonio y Rafael, los respectivos progenitores de las adolescentes desaparecidas, «dos padres antagonistas que están en mundos totalmente distintos», explica Keuchkerian.

La normalidad y tranquilidad de Antonio contrasta con el mundo de delincuencia del que forma parte Rafael, un personaje con el que Morte ha intentado alejarse de todo lo que había interpretado anteriormente, con un singular acento andaluz.

«Me parecía interesante hacer un acento más del centro de Andalucía, que no estamos tan acostumbrados a escuchar en producciones audiovisuales, y me pareció también que era bonito hacer una especie de homenaje a esa parte de la que a lo mejor se habla menos», señala.

Creada y escrita por Carmen Mola en solo tres capítulos

Con Agustín Martínez como creador y Jorge Díaz y Antonio Mercero como guionistas, la serie supone el regreso a la televisión de los ganadores del Premio Planeta 2021 y fenómenos superventas. Los tres conocen bien el medio ya que han trabajado en series como ‘Hospital central’ o ‘Sin tetas no hay paraíso’.

«Nos lo hemos pasado muy bien porque podíamos explotar muchas de las cosas que solemos hacer», ha señalado Martínez, que además pone en valor la historia de «contrastes entre la supuesta bondad de una abuela y el deseo de venganza y la violencia; entre la oscuridad de la trama y la luz de la Costa del Sol».

Martínez ha destacado que los tres querían «hacer un thriller muy compacto en el que no sobrara nada», ya que en otras historias de suspense de seis u ocho capítulos «a veces tienes temas secundarios y tienes un poco como sensación de relleno».

«Nos apetecía compactarlo de esta forma, en tres capítulos, porque creo que es una serie a la que no le sobra nada y que te sientas y te lo ves entera en un momentito», añade.

Para el director, Kike Maíllo, una de las claves de la historia es el personaje protagonista: «Hay algo en la escritura y en la idea motor de la serie que tiene que ver con aprovecharse de un prejuicio, de hasta dónde será capaz una señora de casi 80 años de llegar en pos de una venganza».

«Y creo que eso que ellos desarrollan y que va girando, girando y girando y va quitando capas hasta descubrir las verdades de lo que está sucediendo, es tremendamente interesante. Tiene unos giros que no te ves venir», resume el director