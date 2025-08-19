Estas son las cinco personas vinculadas a la muerte de Matthew Perry

Hace un año, las autoridades federales anunciaron que cinco personas habían sido acusadas en relación con la muerte por sobredosis de ketamina de Matthew Perry.

Los cinco ahora han aceptado declararse culpables , incluido el asistente personal de la estrella de “Friends”, un viejo conocido y dos médicos.

El lunes, Jasveen Sangha, quien según los fiscales era un traficante conocido como la "Reina de la Ketamina", se convirtió en el quinto y último acusado en llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

A continuación un vistazo a cada uno de los acusados.

Sangha Jasveen

Sangha admitió en su acuerdo de culpabilidad que vendió a Perry la dosis letal de ketamina en los días previos a su muerte el 23 de octubre de 2023.

Sangha, de 42 años, nacida en Gran Bretaña, criada en Estados Unidos y con doble ciudadanía, mostraba en sus cuentas de redes sociales, antes de su acusación el año pasado, un estilo de vida jet-set, con fotos de ella en espacios elegantes junto a rostros ricos y famosos en España, Japón y Dubai, además de sus dos hogares en Londres y Los Ángeles.

Los fiscales dicen que ese estilo de vida fue financiado por un negocio de drogas que dirigió durante al menos cinco años desde su apartamento en el Valle de San Fernando de Los Ángeles.

Dicen que se presentó como "una famosa traficante de drogas con productos de alta calidad" y no perdió oportunidad de promover la idea de que era conocida entre los clientes y otros como la "Reina de la Ketamina". Sus abogados han ridiculizado el título, calificándolo de "amigable con los medios".

Sangha estudió la preparatoria en Calabasas, California —quizás mejor conocida por ser el hogar de las Kardashian— y estudió en la Universidad de California, Irvine, donde se graduó en 2005 y trabajó en Merrill Lynch. Posteriormente, obtuvo un MBA en la Hult International Business School de Londres.

Ella estaba conectada con Perry a través de su conocido y su coacusado, Erik Fleming.

En un allanamiento a su apartamento en marzo de 2024, las autoridades informaron haber encontrado grandes cantidades de cocaína, metanfetamina y ketamina. Fue arrestada y puesta en libertad bajo fianza.

En agosto de 2024, fue acusada nuevamente con cargos que la vinculaban con la muerte de Perry, y ha estado detenida sin derecho a fianza desde entonces.

CARGOS: Tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves y un cargo de mantenimiento de un establecimiento relacionado con drogas.

SENTENCIA: Un juez determinará su sentencia en los próximos meses, después de que comparezca ante el tribunal para modificar oficialmente su declaración. Podría ser condenada hasta a 45 años de prisión.

LO QUE DIJERON: El abogado de Sangha, Mark Geragos, dice: "Ella está asumiendo la responsabilidad de sus acciones".

Kenneth Iwamasa

Iwamasa, asistente personal residente de Perry, estuvo íntimamente involucrado en el consumo ilegal de ketamina del actor, actuando como su mensajero y administrándole inyecciones personalmente, según su acuerdo de culpabilidad. Fue Iwamasa, de 60 años, quien encontró a Perry muerto en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades el día en que le había administrado varias inyecciones.

Se convertiría en el primero en llegar a un acuerdo con los fiscales mientras buscaban utilizarlo como testigo esencial contra otros acusados.

Iwamasa dijo que trabajó con otros acusados para conseguir ketamina en nombre de Perry, incluido el Dr. Salvador Plasencia , quien le enseñó cómo administrarle las inyecciones a Perry.

“Encontré el lugar ideal, pero al probar en distintos lugares me quedé sin él”, le dijo Iwamasa a Plasencia en un mensaje de texto.

Iwamasa dijo en su acuerdo de culpabilidad que inyectó a Perry seis u ocho veces al día durante los últimos días de su vida.

CARGO: Un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando muerte.

SENTENCIA: Está previsto que sea sentenciado el 19 de noviembre y podría recibir hasta 15 años de prisión.

LO QUE DIJERON: Los abogados de Iwamasa no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Dr. Salvador Plasencia

“¿Me pregunto cuánto pagará este idiota?”

Ese fue un mensaje de texto que Plasencia envió a un colega médico cuando se enteró de que Perry quería que le proporcionaran ketamina ilegalmente, según un acuerdo de culpabilidad donde el médico admitió haber vendido 20 viales de la droga al actor en las semanas previas a su muerte.

Plasencia, un médico de 43 años del área de Los Ángeles conocido por sus pacientes como “Dr. P”, era uno de los dos principales objetivos de la fiscalía y se dirigía a un juicio conjunto con Sangha cuando llegó al acuerdo de culpabilidad en junio.

Según los registros judiciales, Perry estaba conectado con Plasencia a través de otro paciente. Perry había estado recibiendo ketamina legalmente de su médico de cabecera como tratamiento para la depresión, un uso no autorizado, pero cada vez más común, de la anestesia quirúrgica. Pero el actor quería más.

Plasencia admitió haber inyectado personalmente a Perry algunos de los viales iniciales que le proporcionó y dejó más para que Iwamasa inyectara, a pesar del hecho de que Perry se congeló y su presión arterial se disparó después de una dosis.

Plasencia se graduó de la facultad de medicina de UCLA en 2010 y no había estado sujeto a ninguna acción disciplinaria médica antes del caso Perry.

Está en libertad bajo fianza desde su acusación. Sus abogados afirmaron que cuida a un niño pequeño.

Plasencia incluso pudo seguir ejerciendo la medicina tras su acusación, pero tuvo que informar a sus pacientes de los cargos en su contra y no pudo recetar medicamentos peligrosos. Ahora tiene la intención de renunciar voluntariamente a su licencia para ejercer, según sus abogados.

CARGOS: Cuatro cargos de distribución de ketamina.

SENTENCIA: Está previsto que sea sentenciado el 3 de diciembre y podría recibir hasta 40 años de prisión.

LO QUE DIJERON: Sus abogados dicen que está “profundamente arrepentido por las decisiones de tratamiento que tomó mientras le proporcionaba ketamina a Matthew Perry”.

Erik Fleming

Fleming, de 55 años, era un conocido de Perry que se enteró a través de un amigo en común que el actor estaba buscando ketamina, según su acuerdo de culpabilidad.

Le dijo a Iwamasa en mensajes de texto que tenía una fuente conocida como la “Reina de la Ketamina” cuyo producto era “increíble”, y dijo que ella solo trata con “personas de alto nivel y celebridades”.

En total, dicen los fiscales, Fleming entregó 50 frascos de ketamina de Sangha para uso de Perry, incluidos 25 vendidos por un total de 6.000 dólares al actor cuatro días antes de su muerte.

CARGO: Un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte.

SENTENCIA: Está previsto que sea sentenciado el 12 de noviembre y podría recibir hasta 25 años de prisión.

LO QUE DIJERON: Los abogados de Fleming se negaron a hacer comentarios.

Dr. Mark Chávez

Chávez, un médico de San Diego que dirigía una clínica de ketamina, fue la fuente de las dosis que Plasencia vendió a Perry, según sus acuerdos de culpabilidad.

Chávez admitió haber obtenido la ketamina de un distribuidor mayorista bajo falsas promesas.

Chávez, de 55 años, se graduó de la facultad de medicina de UCLA en 2004. Ha entregado su licencia médica.

CARGO: Un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

SENTENCIA: Está previsto que se convierta en el primer acusado sentenciado, el 17 de septiembre. Podría recibir 10 años de prisión.

LO QUE DIJERON: Su abogado dice que está “increíblemente arrepentido”, ha aceptado la responsabilidad y ha estado “tratando de hacer todo lo que está a su alcance para corregir el error”.