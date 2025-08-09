Actriz de "Chimp Crazy" condenada a casi 4 años de prisión por mentir diciendo que un primate había muerto

Una mujer de Missouri que protagonizó la serie documental de HBO “Chimp Crazy” ha sido sentenciada a casi cuatro años de prisión después de mentir diciendo que un primate estrella de cine al que estaba acusada de maltratar había muerto.

A Tonia Haddix, de 56 años, también se le ordenó el jueves cumplir tres años de libertad supervisada después de que finalice su sentencia de prisión de 46 meses.

Haddix, que dirigía un centro de primates en Festus, un suburbio de San Luis, se declaró culpable en marzo de dos cargos de perjurio y uno de obstrucción a la justicia.

Todo comenzó hace casi una década, cuando la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) presentó una demanda, alegando que la mujer mantenía a varios chimpancés “confinados en recintos estrechos y prácticamente desolados” en las instalaciones ahora desaparecidas de la Missouri Primate Foundation.

Entre los chimpancés estaba Tonka, quien apareció en las películas de 1997 “Buddy” y “George of the Jungle”. El actor Alan Cumming, el actor nacido en Gran Bretaña que protagonizó la película “Buddy” junto a Tonka, también rogó que trasladaran al primate.

Haddix firmó un decreto de consentimiento en 2020, acordando enviar a cuatro de los chimpancés a un santuario de Florida. La orden le permitió mantener a otros tres, incluyendo a Tonka, en una instalación que ella misma construiría.

Pero después de que un juez determinara que no se cumplía con el acuerdo, las autoridades llegaron en 2021 y se llevaron a los chimpancés restantes, excepto a Tonka. Haddix afirmó que Tonka había fallecido y que había incinerado los restos, según los registros judiciales.

"Quería seguir intentando salvar a Tonka si podía. Pero él simplemente murió solo, así que no hubo salvación", dijo, según los registros judiciales.

Pero Tonka estaba viva. En 2022, PETA lo sacó de una jaula en el sótano de su casa en Sunrise Beach, Misuri, cerca del lago de los Ozarks.

Haddix declaró al St. Louis Post-Dispatch en 2022 que mintió para proteger a Tonka de las garras malignas de PETA. También admitió lo ocurrido en el tercer episodio de "Chimp Crazy", que se estrenó el año pasado, diciendo: "Tonka estaba literalmente huyendo conmigo".

El mes pasado, los investigadores encontraron a otra chimpancé encerrada en el sótano de su casa en Sunrise Beach, violando las órdenes judiciales, según los documentos del caso. Fue arrestada y se le revocó la fianza.

“La acusada no ha mostrado ningún remordimiento por su conducta criminal y ha continuado desafiando la autoridad de este Tribunal, por lo que debería enfrentar un castigo significativo como resultado”, escribieron los fiscales.

Su abogado, Justin Gelfand, pidió clemencia en los documentos judiciales, afirmando que la mujer sufrió abusos cuando era niña y luego atravesó varios matrimonios difíciles cuando fue adulta.

“Esta vida le enseñó una lección clara: los humanos son impredecibles y no suelen ser seguros ni confiables”, escribió Gelfand. “Ante estas duras realidades que se entrelazaron a lo largo de su vida, Haddix llegó a forjar vínculos sólidos con los animales”.

PETA elogió la sentencia en un comunicado de prensa y afirmó que Haddix ahora "no puede lastimar a otro chimpancé".