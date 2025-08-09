Actor Adam Turck murió tras recibir un disparo cuando intentaba salvar a una mujer de su agresor

El actor de teatro Adam Turck fue declarado muerto después de resultar gravemente herido cuando se detuvo para detener una disputa doméstica mientras paseaba a su perro en Richmond, Virginia.

La policía identificó a Destin Grady, de 19 años, como la persona que disparó contra Turck, de 35, quien intentó ayudar a una mujer que estaba siendo agredida por el joven cerca de la cuadra 2000 de la calle East Grace en Shockoe Bottom. Grady sacó un arma de una mochila, le disparó a Turck y luego se suicidó.

Turck recibió el disparo mortal la madrugada del sábado 2 de agosto y lo mantuvieron con vida durante un tiempo para donar sus órganos, informaron los medios WTVR y People.

"Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio", dijo la familia de Turck.

"Aunque no podemos entrar en detalles sobre los sucesos del pasado sábado debido a la naturaleza del evento, nos dijeron que si Adam no hubiera estado allí, la persona a la que ayudó no estaría hoy con nosotros", detalló.

Adam Turck actuó en la serie dramática "Library Freaks", que se estrenó en el año 2018 con un reparto principal que incluyó a

Ethan Williams, Grace Day y Kathy Oh.

También protagonizó "People Don't Die in the Comics Anymore" junto a George Dippold y a Ashley Thompson. Se preparaba para protagonizar "Drácula: Una comedia de horrores" en teatro.