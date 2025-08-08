El actor que interpretó a Superman en la serie "Lois & Clark", Dean Cain, solicita unirse a ICE

Dean Cain, actor conocido por interpretar a Superman en una serie de televisión de los 90, quiere unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). En una entrevista con Fox News esta semana, Cain afirmó haber hablado ya con la agencia responsable de implementarla agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump .

La subsecretaria Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, anunció el jueves que Cain prestará juramento como "oficial honorario de ICE" el próximo mes. No se aclaró de inmediato cuáles serían sus funciones como oficial honorario. Cain, de 59 años, declaró a Fox News que ya era agente del sheriff juramentado y oficial de policía de reserva.

A principios de esta semana, Cain publicó un video en sus redes sociales animando a otros a unirse a la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el miércoles que eliminará los límites de edad para los nuevos empleados de la agencia responsable de la aplicación de la ley migratoria, con el objetivo de ampliar la contratación tras una importante inyección de fondos del Congreso.

En la última década, Cain ha expresado abiertamente sus puntos de vista conservadores y ha respaldado a Trump en tres elecciones. Un representante de Cain no respondió a la solicitud de comentarios el jueves.

McLaughlin hizo referencia al papel principal de Cain en “Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman”, que se emitió entre 1993 y 1997, en su declaración, diciendo que “Superman está animando a los estadounidenses a convertirse en superhéroes de la vida real”.

Warner Bros., que estrenó una nueva película de "Superman" el mes pasado, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La película, que ha recaudado más de 550 millones de dólares y está protagonizada por David Corenswet, se convirtió en un tema polémico entre los comentaristas de derecha, quienes la criticaron por su postura de "conciencia social" después de que el director James Gunn se refiriera al personaje como un "inmigrante".