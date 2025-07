Gina Rodríguez, de la serie "Jane the Virgin", revela que está embarazada: "¡Ya viene nuestra bebé!"

La actriz y productora estadounidense de origen puertorriqueño Gina Rodríguez, conocida por su papel en la serie de Netflix "Jane the Virgin", está embarazada de una niña.

Rodríguez reveló la noticia la tarde de este sábado tras también haber procreado a su primogénito, Charlie, de 2 años, junto a su esposo, Joe LoCicero.

"¡Ya viene nuestra bebé! ¡Estamos muy emocionados por ti, mami!", escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Rodríguez, de 40 años, obtuvo reconocimiento con su interpretación de Beverly en el drama televisivo "The Bold and the Beautiful" (2011-2012) y Majo Tenorio en la película "Filly Brown" (2012).