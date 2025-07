William Martínez, de sangre dominicana, se abre paso en series como “Your Friends & Neighbors”

Aunque nació en Estados Unidos, el actor William Martínez lleva la cultura dominicana en la sangre y en el corazón. Hijo de padres dominicanos que emigraron siendo adolescentes, creció en un hogar lleno de amor, unión y alegría, valores que reconoce como profundamente dominicanos. Y aunque su pasión por la actuación nació del cine estadounidense, su mayor deseo es representar a su comunidad con autenticidad y orgullo.

Su camino en la actuación comenzó desde muy joven. “Gané experiencia haciendo teatro en la adolescencia, y hasta grabé mi primer cortometraje en secundaria”, cuenta.

Sin embargo, fue después de la universidad cuando decidió retomar su sueño, mudarse a Nueva York y comenzar a trabajar en una escuela de actuación, lo que le permitió tomar clases, entrenar y hacer conexiones importantes en la industria.

Hoy, William forma parte del elenco de la serie de Amazon “Your Friends & Neighbors”, donde interpreta a Félix, un personaje complejo que representa un giro en su carrera.

“Hasta ese momento había interpretado principalmente al galán o al interés romántico. Con Félix quise mostrar a alguien impredecible, encantador y peligroso a la vez”, expresó.

El personaje le permitió, además, rendir homenaje a sus raíces: en el episodio 8, improvisó una frase típica de su abuelo: “Chequen bien”, creando así un vínculo emocional único al verla junto a él.

Martínez interpreta a este joven traficante que involucra a Elena Benavides y a su hermano en una de sus arriesgadas jugadas. Su personaje aparece en dos episodios, aportando tensión e impulsando decisiones que cambiarán el rumbo de los protagonistas.

En “Your Friends & Neighbors”, uno de los personajes clave de la trama es Elena Benavides, interpretada por la actriz dominicana Aimee Carrero.

Su personaje, inicialmente una discreta ama de llaves adquiere protagonismo al verse envuelta en los conflictos de poder, lealtad y traición que cruzan las paredes de las mansiones de la zona en las que limpia. En el cuarto episodio, se revela un dato interesante: Elena es originaria de la República Dominicana. Aunque ese detalle aparece en un contexto complejo de la trama, su presencia es una representación valiosa del talento dominicano en una producción internacional de alto perfil.

La trayectoria de William Martínez incluye también una participación destacada en “Grey’s Anatomy”, experiencia que describe como un verdadero honor. “Caminar por ese set tan icónico fue increíble. Me reafirmó que estaba en el camino correcto.” Agradece el ambiente de respeto y compañerismo que vivió ahí, donde aprendió que una producción exitosa es como un equipo que trabaja con empatía y comunicación.

Aunque no estudió en una escuela formal de actuación, William destaca la importancia del entrenamiento constante y la experiencia práctica en el set. Su primer papel fue en la película “Heroes of Dirt” como Blue Espinosa, y desde entonces no ha parado. Actualmente graba la segunda temporada de “Your Friends & Neighbors” y tiene varios proyectos independientes por estrenar.

Más allá de su carrera como actor, William también quiere contar historias dominicanas como productor. Le entusiasma especialmente explorar épocas como la dictadura de Trujillo o la vida de figuras como Porfirio Rubirosa. “Nuestra cultura es hermosa y no hay nada igual. Me encantaría compartir más de ella con el mundo”.

Admite que aún no ha seguido el cine dominicano como quisiera, pero está abierto a recomendaciones y, sobre todo, a formar parte de la industria local. “Me encantaría trabajar en una producción dominicana. Es un sueño pendiente”.

En lo personal, es un apasionado de la música y sueña con hacer una película sobre los inicios de la bachata, incluso interpretando y cantando. También es fan del baloncesto y disfruta pasar tiempo con su familia y amigos.

William tiene claro su propósito: abrir puertas para otros jóvenes dominicanos que sueñan con actuar. “Quiero que se me recuerde por ayudar a otros a cumplir sus sueños en una industria que a veces parece imposible de alcanzar. Nuestra cultura merece estar en la pantalla”.

Con una visión clara, un compromiso con su identidad y una carrera en ascenso, William Martínez se perfila como una nueva voz dominicana en Hollywood, dispuesto a representar, inspirar y transformar.