¿Habrá cuarta temporada de 'El juego del calamar'? Su creador responde

En principio, El juego del calamar llegará a su fin con el estreno de su tercera y última temporada, el próximo 27 de junio. No obstante, y como suele ocurrir con ficciones tan populares, los fans se resisten a creer que no haya posibilidad alguna de continuar la serie con próximas entregas... algo sobre lo que se ha pronunciado definitivamente Hwang Dong-hyuk.

"Después de ver la tercera temporada, algunos pensarán que hay espacio para una cuarta, mientras que otros pensarán que no es necesaria", expuso el creador de la ficción durante una rueda de prensa en Seúl, tal y como recoge The Korea Times.

No es la primera vez que Dong-hyuk hace referencia a posibles spin-off y es que ya sugirió que le interesaría abordar el intervalo de tres años que transcurre entre las dos primeras temporadas, quizá centrándose en lo que hacían el Vendedor o el Líder entonces.

En todo caso, es más que probable que la tercera temporada de El juego del calamar ponga fin de una manera u otra al enfrentamiento entre Gi-hun y el Líder y el creador ya ha adelantado que será un desenlace agridulce. "Es mitad y mitad. Mitad final triste, mitad final feliz", expresó en declaraciones a The Playlist.

"El Líder es quien urde un plan para destruir todo aquello en lo que Gi-hun cree, especialmente su fe en la humanidad. Si las temporadas 2 y 3 forman una narración continua, la 3 es el clímax, una historia que va a golpear fuerte. Será una historia de verdadera confrontación", observó por su parte Lee Byung-hun, encargado de dar vida al villano, en la mencionada rueda de prensa.

Independientemente de que la temporada 3 sea o no el final de la ficción, o de que Dong-hyuk saque adelante otros proyectos relacionados en un futuro, lo que está claro es que Netflix aún aprovechará el tirón de la serie un poco más. Así, David Fincher ya desarrolla un spin-off ambientado en Estados Unidos del que no se conocen demasiados detalles, más allá de que no será un simple remake del concepto original.