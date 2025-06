Loretta Swit, actriz de la comedia "Mash", muere a los 87 años

Loretta Swit, quien ganó dos premios Emmy por su interpretación de la mayor Margaret Houlihan, la exigente jefa de enfermería de una unidad quirúrgica en la retaguardia durante la Guerra de Corea en la exitosa serie de televisión pionera "MASH", falleció. Tenía 87 años.

La publicista Harlan Boll dice que Swit murió el viernes en su casa en la ciudad de Nueva York, probablemente por causas naturales.

Swit y Alan Alda fueron los miembros del elenco con más años de servicio en “MASH”, que se basó en la película de Robert Altman de 1970, que a su vez se basó en una novela de Richard Hooker, el seudónimo de H. Richard Hornberger.

El programa de la CBS se emitió durante 11 años, de 1972 a 1983, y giraba en torno a la vida en el 4077.º Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército, que le dio nombre. El final de dos horas y media, el 28 de febrero de 1983, atrajo a más de 100 millones de espectadores, el episodio más visto de cualquier serie con guion.

La revista Rolling Stone colocó a "MASH" en el puesto n.º 25 de los mejores programas de televisión de todos los tiempos, mientras que Time Out lo situó en el n.º 34. Ganó el Premio Impact en los premios anuales de TV Land de 2009. Ganó un Premio Peabody en 1975 "por la profundidad de su humor y la manera en que la comedia se utiliza para animar y, además, para ofrecer una profunda declaración sobre la naturaleza de la guerra".

Swit transforma el personaje de Houlihan

En la película de Altman de 1970, Houlihan era un personaje unidimensional: una enfermera jefa irritable y estricta, acosada constantemente por sus colegas masculinos, quienes la apodaron "Labios Calientes". Sus momentos íntimos se transmitían a todo el campamento después de que alguien colocara un micrófono debajo de su cama.

Sally Kellerman interpretó a Houlihan en la versión cinematográfica y Swit la retomó para la televisión, profundizando en ella y convirtiéndola en un personaje mucho más completo. Su sexualidad fue minimizada y ni siquiera la llamaron "Labios Calientes" en los últimos años.

La creciente conciencia del feminismo en los años 70 impulsó la transformación de Houlihan de caricatura a persona real, pero gran parte del cambio se debió a la influencia de Swit en los guionistas.

“Alrededor del segundo o tercer año decidí intentar interpretarla como una persona real, de manera inteligente, incluso si eso significaba dañar los chistes”, le dijo Swit a Suzy Kalter, autora de “El libro completo de 'MASH'”.

Para simplificarlo, tomé cada cambio traumático que ocurrió en su vida y lo conservé. No empecé el siguiente episodio como si fuera un personaje diferente en una obra distinta. Era un personaje en constante cambio; nunca dejó de desarrollarse.

Alda elogió a Swit como una "actriz de gran talento" en una publicación en X. "Se esforzó mucho para mostrarle al equipo de guionistas cómo podían convertir al personaje, de un simple estereotipo sexista y cómico, en una persona real, con verdaderos sentimientos y ambiciones. Celebramos el día en que se publicó el guion, donde su personaje no era Hot Lips, sino Margaret. Loretta aprovechó al máximo su tiempo aquí".

“MASH” no fue un éxito instantáneo. Terminó su primera temporada en el puesto 46 de 75 series de televisión en cadena, pero obtuvo nueve nominaciones al Emmy. Recibió una mejor franja horaria en su segunda temporada, coincidiendo los sábados por la noche con “All in the Family”, el programa de mayor audiencia de la televisión en aquel entonces. En los Emmy de 1974, fue galardonada como mejor comedia, y Alda ganó el premio al mejor actor de comedia.

La serie también sobrevivió a pesar de la rotación del elenco. Además de Swit y Alda, la primera temporada contó con Wayne Rogers, McLean Stevenson, Larry Linville y Gary Burghoff. Posteriormente se incorporarían Harry Morgan, Mike Farrell y David Ogden Stiers, mientras que Jamie Farr y William Christopher ampliaron sus roles.

La interpretación de Loretta Swit de Margaret 'Hot Lips' Houlihan fue revolucionaria, aportando corazón, humor y fuerza a uno de los papeles más perdurables de la comedia televisiva. Su talento trascendió con creces a ese icónico personaje, con un trabajo aclamado tanto en teatro como en cine que demostró su inteligencia, versatilidad y pasión, declaró Journey Gunderson, director ejecutivo del Centro Nacional de Comedia.

'Más bien una persona real'

Swit apareció en todos los episodios de la serie, excepto 11, una duración casi cuatro veces mayor que la propia Guerra de Corea, explorando temas como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el sexismo y el racismo. Swit abogó por una mejor representación de las mujeres.

“Una de las cosas que me gustó, con la insistencia de Loretta, fue que cada vez que tenía la oportunidad de escribir para su personaje, nos alejábamos del enfoque de Hot Lips y descubríamos más sobre Margaret. Se convirtió en una persona más real”, declaró Alda a The Hollywood Reporter en 2018.

La serie terminó con una nota positiva para Houlihan, quien pasa gran parte del final debatiendo si quiere ir a Tokio o a Bélgica para su próximo destino en el extranjero. Finalmente, opta por regresar a Estados Unidos y trabajar en un hospital, alegando a su padre, un militar de carrera.

Swit no estaba personalmente de acuerdo con que esa fuera la decisión correcta para un funcionario con mentalidad militar: "No me pareció que fuera lo correcto para mi Margaret", declaró a Yahoo Entertainment en 2023. "Creo que su siguiente paso era Vietnam. Así que no estuve de acuerdo, pero eso era lo que querían que hiciera".

Pero la actriz sí pudo escribir el discurso que Houlihan pronuncia ante sus compañeras enfermeras en su última noche juntas, en el que dice: «Ha sido un honor y un privilegio haber trabajado con ustedes. Y estoy muy, muy orgullosa de haberlas conocido».

Me absorbió escribirlo. Y todavía recibo cartas de mujeres de todo el mundo que se hicieron enfermeras gracias a Margaret Houlihan. Haber contribuido de esa manera a la vida de alguien es extraordinario", declaró a Yahoo Entertainment.

Durante su carrera, Houlihan tuvo un romance con el rival de Hawkeye, el torpe Frank Burns, interpretado por Linville en la versión de televisión, y en la temporada 5, Houlihan regresa de una estadía en Tokio comprometida con un apuesto teniente coronel, una historia que Swit dice que defendió ante los escritores.

Les dije: '¿Se imaginan lo bien que se lo van a pasar con Larry cuando vuelva al pueblo y le diga que estoy comprometida? ¡Va a arrancar las puertas de la carpa comedor!'. Y eso fue exactamente lo que le hicieron hacer. Así que todos estábamos de acuerdo.

Hacia el final, Swit estuvo tentada a dejar la serie. Interpretó el papel de Chris Cagney en una película para televisión de 1981, "Cagney & Lacey", y le ofrecieron el papel cuando la serie fue elegida para la mitad de temporada en la primavera de 1982. Pero los productores insistieron en que se quedara en "MASH" durante sus dos últimas temporadas.

Swit declaró a The Florida Times-Union en 2010 que, de todas formas, podría haberse quedado con "MASH". "Es inevitable mejorar como actriz trabajando con guiones así", dijo. "Si estás en algo tan culto, bueno, nos malcriamos".

En 2022, James Poniewozik, crítico principal de televisión de The New York Times, analizó el programa y afirmó que se mantuvo vigente: «Su mezcla de comedia alocada y drama sombrío —las risas amplifican la seriedad de la trama, y viceversa— es reconocible en los dramas mediáticos actuales, desde 'Better Things' hasta 'Barry', que se mueven entre la risa y la tristeza».

Después de la serie de televisión, Swit se convirtió en una activista defensora del bienestar animal y vendió el perfume SwitHeart y sus memorias a través de su sitio web oficial; sus ganancias beneficiaron a varios grupos sin fines de lucro relacionados con los animales.

En 1983, se casó con el actor Dennis Holahan, a quien había conocido cuando era estrella invitada en "MASH". Se divorciaron en 1995.

Swit nació en Nueva Jersey

Nacida en Passaic, Nueva Jersey, hija de inmigrantes polacos, Swit se matriculó en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y luego pagó sus cuotas durante años en producciones de gira.

En 1969, llegó a Hollywood y pronto apareció en series como "La ley del revólver", "Hawaii Five-O", "Misión Imposible" y "Bonanza". En 1972, tuvo su gran oportunidad cuando le pidieron que hiciera una audición para el papel de "Labios Calientes".

Regresaría regularmente al teatro, protagonizando en Broadway en 1975 “Same Time, Next Year” y “The Mystery of Edwin Drood” en 1986. Estuvo en “Amorous Crossing”, una comedia romántica, en Alhambra Theatre & Dining en 2010 y en la producción de “Mame” de North Carolina Theatre en 2003.