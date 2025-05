Fallece participante del reality de TLC "Mi vida de 600 libras", Latonya Pottain, a los 40 años

La participante del reality de TLC "Mi vida de 600 libras", Latonya Pottain, falleció a los 40 años por insuficiencia cardíaca congestiva.

Según TMZ, Pottain fue hospitalizada en el Centro Médico Christus Highland de Shreveport tras presentar dificultad para respirar y posteriormente fue declarada muerta el 17 de mayo cuando sufrió un paro cardíaco.

En febrero, Pottain creó su página de GoFundMe para pedir apoyo mientras atravesaba "el momento más difícil de mi vida".

"Actualmente peso alrededor de 320 kilos y he estado en cama desde junio de 2024 debido a graves problemas de salud", decía la publicación.

Pottain apareció en la temporada 11 de "Mi vida de 600 libras", donde trató de bajar de peso, pero el Dr. Now le dijo en ese momento que no podría ayudarla porque no siguió su plan como le había recomendado.

En sus encuentros con el Dr. Now, Pottain se enteraba de que había subido de peso, lo cual decepcionaba a ambos.