Étoile: La danza como metáfora del caos y la belleza del mundo moderno

Con la serie Étoile, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, el dúo creativo responsable de The Marvelous Mrs. Maisel y Gilmore Girls, dejan atrás los ritmos acelerados del diálogo neoyorquino para sumergirse en un universo donde el lenguaje corporal lo dice todo: el ballet.

Pero no se equivoquen, Étoile no es simplemente una serie sobre danza. Es una historia profundamente humana, hilarante por momentos y desgarradora en otros, que pone bajo la lupa el perfeccionismo, el arte, la fragilidad emocional y la política cultural en un mundo globalizado.

Ambientada entre Nueva York y París, la serie narra la forzada fusión entre dos compañías de ballet: una norteamericana al borde de la bancarrota y una francesa sumida en su propia arrogancia institucional. La premisa permite explorar el choque de culturas, metodologías artísticas, egos inflamados y visiones encontradas sobre lo que significa crear belleza en un mundo que muchas veces parece destinado a destruirla. Y en el centro de esta tormenta coreografiada, Amy Sherman-Palladino despliega su instinto inconfundible para el diálogo ácido, la construcción de personajes disfuncionales y el melodrama existencial con toques cómicos.

Para Amy, el ballet no fue una elección arbitraria. Fue una especie de regreso. Hija de una bailarina y ex bailarina ella misma, la creadora de Étoile entiende profundamente el rigor y el sacrificio que exige esta disciplina. En entrevistas ha contado cómo siempre quiso hacer una serie sobre danza, pero no una serie técnica ni documental. Su intención fue capturar el mundo alrededor de la danza: la tensión entre lo sublime del escenario y lo brutal de los camerinos; entre la gracia del movimiento y el dolor de las articulaciones; entre la ovación y el agotamiento emocional.

En ese mismo espíritu, Daniel Palladino ha descrito Étoile como una “comedia con pies sangrantes”. Y no es para menos. La serie logra un equilibrio muy fino entre la ligereza y la densidad emocional. Mientras por un lado se ríe de los arquetipos del artista dramático, por otro explora con profundidad temas como la inseguridad, el fracaso, la necesidad de pertenencia y el temor constante de que el cuerpo —o el alma— no aguante el siguiente acto.

La elección del elenco es otro de los grandes aciertos de Étoile. Lou de Laâge, una de las actrices jóvenes más respetadas del cine francés, interpreta a Cheyenne Toussaint, una bailarina atrapada entre la presión institucional y su propia búsqueda de sentido. Lou no solo aprendió inglés para el papel, también se entrenó intensamente en ballet para poder ofrecer una interpretación física y emocionalmente veraz. El resultado es una actuación matizada, llena de silencios y miradas, donde cada movimiento revela capas internas de su personaje. Según la propia actriz, este fue el rol más exigente y enriquecedor de su carrera, y se nota.

A su lado brilla Gideon Glick, que interpreta a Tobias Bell, un coreógrafo brillante, neurótico y profundamente idealista. Glick, con su mezcla de ironía natural y ternura latente, logra encarnar el tipo de artista que no solo busca la perfección estética, sino también un tipo de verdad espiritual en cada ensayo. Ha dicho que para él, Tobias representa a todos los que viven con una pasión tan intensa que los consume. Y lo cierto es que su personaje es, al mismo tiempo, una fuerza creativa y una bomba emocional a punto de explotar.

Pero Étoile no es una historia centrada en jóvenes talentos únicamente. Aquí también se juega el poder y la política detrás del telón. Luke Kirby interpreta a Jack McMillan, el director ejecutivo del Metropolitan Ballet Theater de Nueva York. Su personaje, un hombre elegante pero desilusionado, intenta mantener viva una institución que se desmorona. Kirby, conocido por su interpretación de Lenny Bruce, aporta gravedad y sofisticación al papel. En una reciente conversación ha hablado de cómo Jack no es un villano, sino un hombre atrapado en un sistema que exige resultados inmediatos mientras desprecia el proceso artístico.

Al otro extremo del Atlántico está Geneviève Lavigne, la directora interina del Ballet Nacional de París, interpretada por la icónica Charlotte Gainsbourg. Su presencia en la serie es magnética.

Con su voz pausada y mirada distante, Geneviève encarna el peso de la tradición, el orgullo europeo y una melancolía inconfundiblemente gainsbourguiana.

Para la actriz, el ballet representa la búsqueda de lo imposible: perfección, control, eternidad en un solo salto. Su personaje es una mujer que sabe que está perdiendo el control, pero se niega a ceder el paso sin antes pelear por lo que cree.

Lo notable de Étoile es que nunca se inclina completamente hacia el drama ni hacia la comedia. Se mueve como una coreografía: entre tensión y liviandad, entre caos y precisión.

Cada personaje está lidiando con alguna forma de pérdida —de estatus, de juventud, de ilusión—, y el ballet es el escenario metafórico donde esas pérdidas se hacen visibles, donde cada caída es literal y simbólica.

El trabajo visual de la serie también merece atención. Las escenas de danza, coreografiadas con precisión cinematográfica, no buscan impresionar con piruetas gratuitas. Más bien, capturan la intimidad del esfuerzo, el sonido de los pies en el suelo, la respiración agitada, el temblor de las manos antes de salir a escena. Esta atención al detalle corporal es coherente con la visión de Sherman-Palladino: el cuerpo como instrumento, pero también como mapa emocional.

Étoile es, en el fondo, una serie sobre la fragilidad y la belleza de lo humano. Sobre cómo los cuerpos caen, pero también se levantan. Sobre cómo el arte puede ser la única manera de sobrevivir en un mundo que se empeña en desmoronarse. Es una historia de pasión, sí, pero también de gestión, de frustración, de sueños que se chocan con la realidad. Y en esa tensión constante entre lo sublime y lo ridículo, encuentra su identidad.

Con Étoile, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino han creado una pieza que se siente profundamente personal, pero también universal. Y aunque está ambientada en el mundo cerrado del ballet, su resonancia es mucho más amplia. Es una serie que habla de la vida misma: esa coreografía caótica que todos intentamos aprender sin nunca ensayarla del todo.