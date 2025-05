"Black Mirror": la tecnología que redefine nuestra identidad en su séptima temporada

Increíble! Tuvieron que pasar siete temporadas para que esta escritora y amante de las series se decidiera a ver “Black Mirror” por primera vez.

No me malinterpreten: sí, había leído que era una serie espectacular, que tocaba temas profundos mezclando ciencia ficción con un toque casi mágico de realidad e imaginación. Pero nunca imaginé que su contenido sería la maravilla narrativa que me encontré.

“Black Mirror”, en Netflix, no solo te habla del futuro: te habla de ti, de lo que consumes, de lo que ignoras, de lo que normalizas. Y lo hace de forma tan brillante que cada episodio se siente como una conversación incómoda con tu conciencia.

Hasta ahora, solo he visto la última temporada, y debo decir que me ha fascinado. Cada uno de los seis episodios, con su encanto y originalidad, muestra una realidad en la que nos hemos sumergido de manera tan natural en los últimos años, donde la tecnología, que en algún momento fue una herramienta, ahora nos arropa, nos define y, en muchos casos, nos controla.

“Black Mirror” hace lo que mejor sabe hacer: sacudirnos para que observemos lo que hemos creado y lo que estamos permitiendo.

Video Black Mirror: Temporada 7 | Tráiler oficial | Netflix



En estos episodios, la serie no se limita a predecir un futuro lejano, sino que toma lo que ya vivimos y lo lleva al extremo, mostrándonos cómo nuestras decisiones y adicciones tecnológicas pueden tener consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos.

Después de una pausa, la antología de Charlie Brooker regresa con su séptima temporada, y lo hace como siempre: incomodando, cuestionando y, sobre todo, recordándonos que la tecnología no es buena ni mala... solo magnifica lo que somos.

En esta entrega, la serie mantiene su ADN distópico, pero también se permite jugar con otros géneros, desde lo fantástico hasta lo absurdamente realista, demostrando que el verdadero terror no siempre viene del futuro, sino del presente.

Pero adentrándonos más a los episodios, las redes sociales se han volcado con comentarios de dos capítulos específicos ya que, aunque aborden temas diferentes, te dejan pensando en lo mismo: cómo la tecnología está transformando nuestra humanidad.

El episodio 1 (“Gente común”) ha sido catalogado como el más perturbador de esta temporada, con su inquietante propuesta de "clonar" la conciencia de una persona para mantenerla cerca después de la muerte, desafiando nuestra idea de lo que significa realmente perder a alguien.

Por otro lado, el episodio 2 (“Bête Noire”) ha sido considerado el mejor episodio de esta entrega, explorando cómo los recuerdos y las percepciones de la realidad pueden ser manipulados por las corporaciones, haciendo que nos cuestionemos si alguna vez seremos dueños de nuestra propia historia.

Ambos, con sus enfoques únicos, nos muestran un futuro que está más cerca de lo que imaginamos, y nos dejan con la sensación de que la tecnología no solo está cambiando nuestra vida, sino nuestra identidad misma.

Al final, “Black Mirror” es un espejo que nos refleja tal como somos, mostrándonos el rostro de nuestra relación con la tecnología. Y aunque pueda ser incómodo, esa es precisamente la belleza de la serie: nos obliga a ver lo que preferiríamos ignorar.