Inician las grabaciones de 'Velvet', ahora en una versión moderna ambientada en Nueva York

Las grabaciones de la adaptación estadounidense de la serie española 'Velvet' comenzaron esta semana en Miami, con el español Yon González y las mexicanas Samantha Siqueiros y Carolina Miranda como protagonistas y "cambios en la época y el tono de la historia", según explicó a EFE la producción.

La mayoría de la nueva versión se grabará en Miami, pero ambientada en Nueva York; y contrario a la original -que recrea los años 50 del siglo XX- esta se contará en la actualidad.

González, famoso por su participación en producciones como 'Gran Hotel' y 'Las chicas del cable', aseguró a EFE que nunca vio la serie original, ni siquiera cuando le ofrecieron el papel masculino principal.

"Nunca me acerqué porque me gusta preparar mis personajes de manera independiente. Me gusta crear mi propio arte, disfrutar el proceso y ver qué sale con el equipo de actores y directores que tenemos", comentó el actor.

"Lo único que pedí es que me pusieran a vivir cerca del plató", detalló el español, quien se ha mudado a Miami con su familia durante los cuatro meses que durarán las grabaciones.

Bajo el título de 'Velvet, el nuevo imperio', la trama se desarrolla en el dinámico mundo de la moda en Nueva York en 2025 y ofrecerá "elementos inesperados", según la producción, a cargo de Telemundo.

La mexicana Siqueiros, quien ya había trabajado con Telemundo en la saga de 'Señora Acero', regresa a la empresa tras su participación en 'Berlín', la precuela de 'La casa de papel'.

"Esta Ana es una chica fuerte, valiente y determinada. Me identifico con ella porque también soy un poco guerrera en ese aspecto", afirmó la actriz a EFE.

Siqueiros alertó que al ser una mujer de esta época, la protagonista logra "combinar la asertividad con la sensualidad".

Los antagonistas estarán a cargo de Carolina Miranda y del ecuatoriano Danilo Carrera, quienes contaron que por primera vez encarnarán a villanos.

"El público nunca me ha visto de malo y es algo que disfruté mucho en los ensayos. Sé que será aún mejor en las grabaciones", indicó Carrera, quien da vida a Carlos Aristizábal, un personaje nuevo que combina a varios de la producción original.

Por su parte, Miranda describe a su Cristina Otegui como "una mujer de apariencia encantadora, pero con una personalidad manipuladora. Es mi primer antagónico y quiero que el público la odie con toda su vida".

"La adaptación que hemos hecho de 'Velvet' ha sido profunda. No solo la trajimos a esta época, sino que la llevamos a Nueva York, donde se hacen los principales negocios de la industria de la moda y la belleza", explicó Javier Pons, vicepresidente ejecutivo de Telemundo Studios.

Miguel Varoni, uno de los directores, agregó que llevan más de dos años en desarrollo y aseguró que tienen "el cuidado que se merece la historia para que tenga sentido en este siglo XXI".

Transmitida entre 2013 y 2016, la serie original estaba ambientada en la España de los pasados años 50 y narraba la historia de amor entre la costurera Ana Velázquez y Don Alberto Márquez, el heredero de una casa de moda.

Su éxito se consolidó gracias a Netflix, donde se convirtió en una de las pioneras en la expansión de las series españolas en la plataforma, tanto en sus primeras cuatro temporadas como en la producción derivada 'Velvet Collection'.

La mayor parte de la serie, que aún carece de fecha de estreno, será grabada en Miami, donde se han recreado espacios icónicos de 'Velvet', como el taller de costura, la tienda principal de la empresa y las oficinas.

Además del elenco principal, la producción cuenta con la participación de los actores mexicanos Chantal Andere, Humberto Zurita e Itatí Cantoral, mientras que el venezolano Luciano D'Alessandro interpreta al diseñador Raúl de la Riva.