"Vinagre de manzana": historia verídica basada en una mentira de una influencer que vendía sueños

"Vinagre de manzana" no podría ser un título más acertado para esta serie de Netflix, basada en hechos reales y adaptada del libro de investigación “The Woman Who Fooled the World”, de los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano.

Este condimento se ha convertido en un fenómeno en los últimos meses, promocionado por influencers de estilo de vida que afirman sus supuestos beneficios para la piel y la salud.

La historia sigue a Belle Gibson, una ambiciosa joven madre soltera y mitómana que, al ver el éxito de su amiga blogger, decide imitarla, convirtiéndose en una de las estafadoras más impactantes de Australia, historia que todavía duele en el corazón de los australianos.

Anunciada como una "historia verídica, basada en una mentira", en la versión de Netflix se cambian nombres de personas involucradas, manteniendo el real de su protagonista; además en uno de los capítulos nos invitan a “googlear” para conocer más sobre el caso real.

Video «Vinagre de manzana», ambientada durante los inicios de Instagram. TRAILER.



La narrativa presenta ciertos puntos mejorables, como los constantes saltos en el tiempo lo que puede generar confusión en la cronología de los hechos.

El primer episodio inicia con Belle siendo desenmascarada por su amiga y empleada.

A partir de ahí, un periodista de investigación se convierte en el principal impulsor de la búsqueda de justicia.

Su motivación es personal, ya que su esposa padece cáncer de mama y decide rechazar la quimioterapia tras confiar en el “manual” de Belle.

Esta historia no se centra solo en Belle y su amiga blogger (quien realmente tiene cáncer y llegó a creer que se curó gracias a cambios en su alimentación, enemas y jugos), sino que también presenta diversas historias paralelas que enriquecen la narrativa de la serie.

A lo largo de cada episodio, las emociones están a flor de piel, pues te coloca en la perspectiva de quienes enfrentan enfermedades graves y de sus familiares, mostrando su desesperada búsqueda de soluciones para padecimientos tan complejos como el cáncer.

Más allá del fraude orquestado por esta “influencer de estilo de vida y salud”, la serie también plantea la pregunta de qué llevó a Belle a sostener una mentira de tal magnitud.

Desde su adolescencia, buscó atención y, con esta farsa, logró reconocimiento, la compasión de muchos y, por supuesto, miles de mensajes positivos y "likes". Sin embargo, la serie se queda corta en la exploración psicológica de Belle.

Aunque deja entrever su pasado y algunos rasgos de inestabilidad, no profundiza en los verdaderos motivos detrás de su engaño.

Al final, da la impresión de que la historia se queda lejos de la realidad y no llega al fondo.

"Vinagre de Manzana" incorpora, además, elementos visuales modernos, como emojis en pantalla y personajes que rompen lo “normal” en la televisión al dirigirse directamente al espectador, lo que le da un toque contemporáneo acorde a la era digital.

Además, el soundtrack de la serie es otro acierto, ya que incluye temas actuales que, en algunos casos, nos transportan a los comienzos de los 2000, como es el caso de “Toxic” de Britney Spears o uno más actual “Get Lucky” de Daft Punk, Pharrell Williams y Nile Rodgers.