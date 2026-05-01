La influencer Jade Kops muere a los 19 años tras lucha contra el cáncer

La influencer holandesa Jade Kops murió a los 19 años tras luchar contra el rabdomiosarcoma, un tipo raro de cáncer.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido se encontraba rodeada de sus familiares al momento de su deceso.

"Con profunda tristeza e inmensamente orgullosos de nuestra valiente hija y hermana, les comunicamos que Jade falleció esta mañana a las 5:50 a. m. en nuestra presencia", dice la publicación.

A los 14 años, Kops fue diagnosticada con rabdomiosarcoma. Desde entonces, decidió concientizar sobre el cáncer infantil.

Además de documentar su batalla contra la enfermedad en redes sociales, Kops también escribió el libro Voor Altijd Jong (Joven para siempre).

El último mensaje que publicó en su Instagram, donde acumulaba casi 500 mil seguidores, Kops escribió una carta dirigida a su “molesto tumor”.

Apenas dos semanas antes de su fallecimiento, confesó: "Todas las noches, tengo miedo de no despertarme a la mañana siguiente. Estoy viviendo en la pesadilla más grande que jamás podría imaginar y es todo gracias a ti".

Según Mayo Clinic, el rabdomiosarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco frecuente que empieza con una proliferación de células en el tejido blando.