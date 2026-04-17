Santiago Matías busca romper su propio récord y obtener un segundo título de Guinness con “Planeta Alofoke”

El empresario Santiago Matías recibió este viernes en el estudio de "Planeta Alofoke", ubicado en Lantica Studios, a una adjudicadora de Guinness World Records.

Matías reveló que intentará romper su propio récord de la transmisión en vivo más larga del mundo que obtuvo en noviembre de 2025 por "La casa de Alofoke 2", que se mantuvo en vivo de manera ininterrumpida por más de 900 horas a través de su canal de YouTube Alofoke Radio Show.

Asimismo, el youtuber recibiría un segundo título por su nuevo proyecto digital, "Planeta Alofoke", con el cual planea durar 56 días (1344 horas).

El país también tiene el mofongo más grande del mundo, el majarete más grande del mundo, el sancocho más grande del mundo, el mangú más grande del mundo, baile de bachata más grande del mundo, el baile de merengue más grande y el mojito más grande del mundo.