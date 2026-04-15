“Planeta Alofoke” o “La casa de Alofoke”: Conoce la diferencia entre cada formato

Santiago Matías ha creado un nuevo formato de transmisión digital: "Planeta Alofoke".

Tras el éxito de la primera y la segunda temporada del reality de convivencia "La casa de Alofoke", donde un grupo de participantes se mantuvieron aislados por más de dos semanas, llegó la competencia inspirada en el universo de la serie de videojuegos de acción y aventura Grand Theft Auto.

En "Planeta Alofoke", los jugadores se podrán mover libremente por la ciudad de Santo Domingo para cumplir con retos que pondrán a prueba sus capacidades.

Además de la tématica, ambas producciones se distinguen por tener otras diferencias notables, a pesar de que ambos son protagonizados por personalidades de las redes sociales, la música y los medios de comunicación.

PREMIOS

"Planeta Alofoke" ofrece premios de US$250,000 para el primer lugar, $100,000 mil dólares para el segundo y US$50,000 para el tercero.

"La casa de Alofoke" en su primera temporada tuvo un premio mayor de 1 millón de pesos dominicanos y una jeepeta Mercedes-Benz GLB 200 y los demás finalistas recibieron una Mercedes Benz y tres Changan.

El ganador de "La casa de Alofoke 2" se alzó con 4 millones de pesos y un vehículo Ferrari Purosangue. Entre otros premios también se entregaron un apartamento y tres Changan para el quinto, cuarto, tercer y segundo lugar respectivamente.

DINÁMICAS

Las dinásmicas en "Planeta Alofoke" se realizan fuera y dentro de la casa, mientras que en ambas temporadas de "La casa de Alofoke" estaba prohibido salir al exterior.

PUNTUACIones

"Planeta Alofoke": la posición dentro de la competencia depende de la cantidad de dinámicas que gane cada competidor y del dinero que reciba en el Súper Chat, donde las donaciones se convertirán en puntos para su favorito.

"La casa de Alofoke": los habitantes avanzaban de acuerdo a la cantidad de dinero que recibían en el Súper Chat, mientras que las dinámicas eran premiadas por los patrocinadores con dinero en efectivo o artículos.