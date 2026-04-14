Estos son los participantes de "Planeta Alofoke"
Con este nuevo proyecto, Santiago Matías pondrá a prueba los límites de un grupo de personalidades de las redes sociales, la música y los medios de comunicación.
"Planeta Alofoke", inspirado en el universo de la serie de videojuegos de acción y aventura Grand Theft Auto, donde los jugadores se podrán mover libremente por la ciudad de Santo Domingo para cumplir con diferentes retos.
Estos son los participantes:
José Manuel de la Cruz (La Fruta)
El influencer y humorista de Instagram José Manuel de la Cruz (La Fruta), el ganador de la segunda temporada de "La casa de Alofoke", donde se alzó con un Ferrari Purosangue y 4 millones de pesos.
Carlos Montesquieu
El pionero de la creación de contenido digital en República Dominicana Carlos Montesquieu, quien fue finalista de ambas versiones de "La casa de Alofoke".
Messiah
El artista urbano Benito Emmanuel, conocido como Messiah, pionero del trap latino. Sus canciones más exitosas son "Tamo lindo", "Millonario" y "Chapi chapi".
Orquidea Espiritusanto (Orquis o La Prota)
La influencer dominicana radicada en Nueva York Orquidea Espiritusanto, mejor conocida como Orquis o La Prota.
Ana Beato
La modelo e influencer Ana Beato, quien fue panelista de "Generación Alofoke" y actuó en el video musical del éxito "Frente al mar remix", de Ozuna y Beéle.
Bibi
La tiktoker asiática Bibi, conocida por sus videos virales en TikTok, apareció como invitada especial en "La casa de Alofoke 2" para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael.
Dahiana Guzmán (La Más Doll)
La exponente urbana Dahiana Guzmán (La Más Doll), conocida por temas como "El Aroma", "Tú no tienes coco" y "Te la parto".
Pamela Infante
La tiktoker Pamela Infante, conocida por sus atrevidos bailes y por ser vinculada sentimentalmente al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco.
Nacho Estrella
El cantautor oriundo de San Francisco de Macorís Nacho Estrella, conocido por sacar a relucir su buen sentido del humor en sus presentaciones musicales.
Juan de Montreal
El humorista argentino Juan de Montreal, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
Jerry Carmona (Etervidos)
Jerry Carmona, mejor conocido como Etervido o "El Líder", es un creador de contenido digital originario de República Dominicana y radicado en Miami.
Hillary Guerrero
Hillary Guerrero es una influencer dominicana de origen coreano, conocida por ser novia del creador de contenido Brayan Elton, panelista de "Jessica en Punto".
Jonathann Ralf Rosario (Gallo The Producer)
El productor musical puertorriqueño Gallo The Producer, conocido por sus controversiales comentarios de farándula y música en el canal de YouTube Molusco TV.
Samuel Dilone Castillo (Sammy The Greatest)
El productor musical Samuel Dilone Castillo (Sammy The Greatest o Dj Sammy) es conocido por trabajar con importantes artistas urbanos como Secreto, Yailin La Más Viral y Vakeró.
Anthony Peguero (Liguita)
Anthony Peguero, conocido en redes sociales como Liguita. Es un humorista de Instagram que alcanzó mayor popularidad entre finales de 2025 y principios de 2026 por sus entrevistas junto a El Dotol Nastra.
Natalia Salas
La modelo y bailarina colombiana Natalia Salas, considerada un símbolo sexual en Colombia por sus videos en ropa interior en Instagram.
Gilanny Firpo
La psicóloga clínica Gilanny Firpo es conocida por sus videos de humor y su deseo de ser popular en los medios. Apareció en el año 2015 en un episodio de "Quítame 10", de Miralba Ruiz, y es madre de la modelo Aletxa Mueses, Miss Mundo Dominicana 2017.
Laura Sahar
Conocida por sus millones de seguidores en TikTok, Laura Sahar es una creadora de contenido oriunda de Medellín, Colombia.
Gino Montalvo
La drag queen, travesti e imitador cubano radicado en Miami Gino Montalvo, conocido por sus personajes de Shakira y Beyoncé. Hizo una aparición en "La casa de Alofoke 2" para visitar a su amigo, el influencer Pollito Tropical, finalista de ese reality.
Aldo Farias
El modelo Aldo Farias, Mister República Dominicana Internacional 2025, quien se viralizó por desfilar en el carnaval de San Juan con un traje de “diablo cojuelo” creado con desechos sólidos.
Karla Álvarez
La influencer y modelo Karla Álvarez, quien fue panelista de "Jessica en Punto". También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.