Muere la influencer Ashlee Jenae durante un viaje a Tanzania con su prometido

El influencer Ashly Robinson, conocida en redes sociales como Ashlee Jenae, murió a los 31 años mientras estaba de vacaciones en Zanzíbar, Tanzania, con su prometido Joe McCann, con quien discutió antes de ser "encontrada inconsciente en su villa y trasladada de urgencia a un hospital local, donde su muerte fue confirmada horas después".

La policia declaró que creían que Robinson se había suicidado tras un "malentendido", por el cual la gerencia del hotel decidió "separarlos" en dos habitaciones diferentes, detalló People.

Según BBC, McCann, de 45 años, está declarando ante la policía como testigo. No se han realizado arrestos y la policía había informado previamente a los medios locales que McCann no era sospechoso de ningún delito.

La pareja se comprometió en la escapada, además celebró el cumpleaños de Robinson.

Robinson compartía contenido de estilo de vida con sus 123 mil seguidores en Instagram y 18 mil en TikTok.

Los padres de la creadora de contenido Harry y Yolanda y sus respetivas parejas piden que el hecho sea investigado: "Mi hija Ashly ya no está con nosotros y estamos tratando de averiguar por qué".