La hondureña Elsa Oseguera se convierte en la ganadora de “El Desorden de Marko”

“El Desorden de Marko” no solo ha conquistado el ecosistema digital: lo ha redefinido. El reality liderado por el comediante venezolano Marko se consolida como uno de los fenómenos más potentes del entretenimiento en vivo, registrando picos históricos de más de 680.000 espectadores simultáneos y manteniendo una conexión orgánica pocas veces vista en la industria.

Lo que comenzó como un experimento disruptivo hoy se posiciona como un caso de éxito sin precedentes. Durante cuatro semanas, 16 participantes —entre celebridades, influencers y talentos emergentes— convivieron bajo un mismo techo, enfrentando desafíos de alto nivel que combinaron talento, estrategia, creatividad y resistencia emocional. Cada dinámica fue diseñada para llevarlos al límite, generando una narrativa auténtica, impredecible y altamente adictiva.

El primer lugar, con un premio de 100.000 dólares, fue otorgado a la hondureña Elsa Oseguera. El segundo lugar lo obtuvo el fenómeno digital Jiménez. Además, seis participantes fueron seleccionados para formar parte de la próxima serie que producirá Marko, lo que elevó la competencia a un nivel aún más intenso durante la etapa final del reality.

Transmitido en vivo 24/7 a través del canal de YouTube de Marko, convirtiendo la audiencia en protagonista. Los espectadores no solo observan, sino que influyen, opinan y forman parte activa del desarrollo del juego, creando una comunidad sólida, fiel y altamente comprometida.

El impacto del show fue amplificado por la participación de grandes figuras de la música y el entretenimiento como Manuel Turizo, Alofoke, J Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Mau y Ricky, Gente de Zona, Jacob Forever y Daniel Sarcos, entre otros, quienes aportaron momentos memorables que rápidamente se viralizaron en redes sociales.